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بين الناس

مواطنة تستغيث بوزارة التضامن لإعادة صرف معاش تكافل وكرامة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:15 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاثت سماح حامد محمد محمد حسن، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف معاش تكافل وكرامة .

وتقول فى رسالتها : قدمت على معاش تكافل و كرامة فى عام  2016 ، و بالفعل استلمت الفيزا التى تحمل رقم 6377852014797068  وصرفت شهرين  ولكن فى شهر 9 /2017 تم ايقافها ، وكان السبب التأمين على زوجى بعمل والذى لم يدم الا شهرا واحدا وقعد من الشغل . 
 
وأضافت : بعد توقف الفيزا  قدمت تظلما على الانترنت والشئون الاجتماعية وبعد فترة كلمونى وقالوا اعتبرى ورقك اتعدم واعملي ورق من جديد وانا محتاجة للمعاش لأن معايا 3 أبناء وزوجى أرزقى على الله ، وليس لدى أى أرض وليس لدينا مصدر دخل ثابت  .  

وناشدت المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى النظر اليهم بعين الرحمة و إعادة صرف معاش تكافل و كرامة رأفة بحالتهم و أبنائها  .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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