مواطنة تستغيث بوزارة التضامن لإعادة صرف معاش تكافل وكرامة

استغاثت سماح حامد محمد محمد حسن، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف معاش تكافل وكرامة .





وتقول فى رسالتها : قدمت على معاش تكافل و كرامة فى عام 2016 ، و بالفعل استلمت الفيزا التى تحمل رقم 6377852014797068 وصرفت شهرين ولكن فى شهر 9 /2017 تم ايقافها ، وكان السبب التأمين على زوجى بعمل والذى لم يدم الا شهرا واحدا وقعد من الشغل .

وأضافت : بعد توقف الفيزا قدمت تظلما على الانترنت والشئون الاجتماعية وبعد فترة كلمونى وقالوا اعتبرى ورقك اتعدم واعملي ورق من جديد وانا محتاجة للمعاش لأن معايا 3 أبناء وزوجى أرزقى على الله ، وليس لدى أى أرض وليس لدينا مصدر دخل ثابت .





وناشدت المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى النظر اليهم بعين الرحمة و إعادة صرف معاش تكافل و كرامة رأفة بحالتهم و أبنائها .





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