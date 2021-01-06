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محافظات

رئيس حي البساتين يقود حملة مكبرة على المقاهي ومصادرة مئات الشيش.. صور

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:40 ص
رئيس حي البساتين
رئيس حي البساتين يقود حملة مكبرة على المقاهي
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عبد العزيز جمال
قاد اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين حملة مسائية مكبرة للمرور على المقاهي والمطاعم للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومواجهة أى تراخ في هذا الشأن.

وأكد "جودة" أنه تم خلال الحملة متابعة قرار الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات الى جانب منع تقديم الشيشة، وتم مصادرة المئات منها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من المخالفين ، ومصادرة كافة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي.

واكد أن الحملة استهدفت شارع 500 عمارة 39 مساكن الكويتة وعزبة النصر.

وتضمنت الحملة الاستجابة لشكوى في شارع ٢٩٢ من كافيه كان مصدرا للضوضاء وغير ملتزم بالاجراءات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وشدّد رئيس حي البساتين على تطبيق قرارات مجلس الوزراء للإجراءات الاحترازية ، ومتابعة غلق المحلات والمقاهي في المواعيد المعلنة للحد من انتشار فيروس كورونا.
رئيس حي البساتين يقود حملة مكبرة على المقاهي ومصادرة مئات الشيش.. صور
رئيس حي البساتين يقود حملة مكبرة على المقاهي ومصادرة مئات الشيش.. صور
رئيس حي البساتين يقود حملة مكبرة على المقاهي ومصادرة مئات الشيش.. صور
رئيس حي البساتين يقود حملة مكبرة على المقاهي ومصادرة مئات الشيش.. صور
رئيس حي البساتين يقود حملة مكبرة على المقاهي ومصادرة مئات الشيش.. صور
رئيس حي البساتين يقود حملة مكبرة على المقاهي ومصادرة مئات الشيش.. صور
رئيس حي البساتين يقود حملة مكبرة على المقاهي ومصادرة مئات الشيش.. صور
رئيس حي البساتين يقود حملة مكبرة على المقاهي ومصادرة مئات الشيش.. صور
رئيس حي البساتين يقود حملة مكبرة على المقاهي ومصادرة مئات الشيش.. صور
رئيس حي البساتين يقود حملة مكبرة على المقاهي ومصادرة مئات الشيش.. صور
رئيس حي البساتين يقود حملة مكبرة على المقاهي ومصادرة مئات الشيش.. صور
رئيس حي البساتين يقود حملة مكبرة على المقاهي ومصادرة مئات الشيش.. صور
رئيس حي البساتين يقود حملة مكبرة على المقاهي ومصادرة مئات الشيش.. صور
رئيس حي البساتين يقود حملة مكبرة على المقاهي ومصادرة مئات الشيش.. صور
رئيس حي البساتين يقود حملة مكبرة على المقاهي ومصادرة مئات الشيش.. صور
رئيس حي البساتين يقود حملة مكبرة على المقاهي ومصادرة مئات الشيش.. صور
رئيس حي البساتين يقود حملة مكبرة على المقاهي ومصادرة مئات الشيش.. صور
رئيس حي البساتين يقود حملة مكبرة على المقاهي ومصادرة مئات الشيش.. صور
رئيس حي البساتين يقود حملة مكبرة على المقاهي ومصادرة مئات الشيش.. صور
رئيس حي البساتين يقود حملة مكبرة على المقاهي ومصادرة مئات الشيش.. صور
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