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فن

هاتي الـ 450 جنيه اللي عليكي .. ميريهان حسين تمازح هيدي كرم

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:47 ص
ميريهان وهيدي
ميريهان وهيدي
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محمد بدران
نشرت الفنانة ميريهان حسين صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ميريهان حسين، بإطلالة شتوية جذابة ومميزة خطفت بها الأنظار بصحبة الفنانة عايدة كرم وعلقت قائلة "هاتي ال ٤٥٠ جنيه اللي عليكي🤣"

يذكر أن أحدث أعمال مريهان حسين مسلسل ختم النمر من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

وشاركت ميريهان حسين كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت" بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي.

وشاركت ميريهان ان حسين فى  مسلسل "علامة استفهام" والذى تقوم ببطولته مع محمد رجب وهيثم أحمد زكى وإخراج سميح النقاش.

تدور أحداث مسلسل علامة استفهام حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغيرا واختلافا كبيرا في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.

وشاركت أيضا ميريهان حسين فى بطولة مسلسل " ايوب " بطولة الفنان مصطفى شعبان و محمد لطفى و دياب و الفنانة أيتن عامر و هنا الزاهد و سلوى عثمان .

تدور أحداث  المسلسل حول (أيوب) وهو شاب بسيط  لم يكمل تعليمه بسبب ظروفه المادية، لكنه رغم ذلك ذكي ويحب القراءة في الكثير من الأشياء وخاصة أنه يعمل في أكثر من مهنة كعامل في بنك ويعمل في مكتبة وبائع خضروات، يقع ضحية لعدد من الأقارب والأصدقاء عندما يقوموا بسجنه بسبب الديون المتراكمة عليه، وهو ما جعل والدته تحزن عليه وتتوفى، وهو ما يجعل تفكيره يتغير تمامًا، ويصبح همه الوحيد عقب الخروج من السجن هو الانتقام ممن تسبب في سجنه ووفاة والدته

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