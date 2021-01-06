ساندويتش خفافيش.. شاب يثير الجدل في مشهد صادم.. فيديو

نتيجة لربط حالات الإصابة المبكرة لفيروس كورونا بسوق مدينة ووهان في الصين، أشار البعض إلى انتشار الفيروس عن طريق الخفافيش، ولكن لم يتم إثبات ذلك مطلقًا، وعلى إثرها انطلق إعلان أسترالي مثير للجدل.

وتحقق السلطات الأسترالية ، في إعلان ساخر ، يظهر فيه شاب ، يأكل "شطيرة خفافيش"، من إنتاج شركة (BCF)، يشير إلى أن سبب تفشي فيروس كورونا نتج عن أكل شخص ما لـ "خفاش حامل للفيروس''.





ويظهر في الصورة رجل يصطاد على حافة مركب صغيرة بينما يخرج من الساندويتش في يده رأس خفاش، وكأنه يأكله، وقد حقق مقطع الفيديو أكثر من 250000 مشاهدة على يوتيوب.





فيما أكدت هيئة الرقابة على الإعلانات الأسترالية (مكتب معايير الإعلان)، أنها تلقت شكاوى بشأن الإعلان وتحقق في اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الشركة.





ويقول متحدث لصحيفة مترو: "معايير الإعلان تلقت عددًا من الشكاوى حول الحملة الإعلانية الصيفية لـ BCF وهي في طور تقييم هذه الشكاوى لمعرفة ما إذا كانت تثير مشكلة".





انطلق الإعلان لتشجيع الأستراليين على استكشاف وطنهم هذا العام لأن الكثير من بقية دول العالم خارج النطاق بسبب تفشي الوباء.





تعتبر أستراليا بشكل عام واحدة من أنجح الدول في السيطرة على انتشار فيروس كورونا وكانت أعداد الحالات اليومية منخفضة للغاية منذ سبتمبر.



