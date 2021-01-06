كنز مدفون داخل سيارتك.. كلمة السر في الكتالوج

ربما يعتبره البعض مجرد كتيب ورقي مهمل داخل سيارتك ، والبعض الآخر يرى بداخله كنز مدفون يحمل الكثير من الأسرار الخاصة بالسيارة، وفي الحقيقة هو بمثابة الصندوق الأسود المدون بداخلة جميع تحركات السيارة داخل مركز الصيانة، و هل اتبعت العناصر الدورية أم لا؟، ولكن لم تتوقف عنده تلك المهام فقط، فهو وسيلة ارشادية هامة تخبرك مواعيد صيانة سيارتك وحسابها بعدد الكيلو مترات التي قطعتها المركبة.





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز ما يحمله كتالوج السيارة





1- مواعيد الصيانة

بداخل هذا الكتيب ستجد المواعيد المحددة لصيانة سيارتك، منذ صيانة الـ1000 كيلو متر وحتى آخره، وهو وسيلة هامة للتذكرة، ومدونة هامة لابد أن نتفحصها من وقت إلى أخر.





2- معلومات شاملة

يضم هذا الكتيب أهم التفاصيل الخاصة بالقطع الأساسية والفرعية داخل منظومة سيارتك، والوقت المحدد لتغييرها، وهو يمنحك أيضا أسبقية المعرفة حول طبيعة الصيانة القادمة لسيارتك مثل :





- مواعيد تغيير زيت المحرك وذلك لحماية الأجزاء الداخلية.

- الوقت المناسب لاستبدال البوجيهات أو شمعات الاحتراق.

- موعد تغيير الفلاتر الخاصة بالسيارة مثل فلتر الزيت والهواء والتكيف.

- التوقيت الصحيح لتغيير زيت ناقل الحركة "الفتيس" وذلك للحفاظ على التروس المعدنية.

- يضم ايضا المدة المسموحة لتغيير الاطارات وممتصات التصادم "المساعدين" و منظومة عمل الفرامل.

- لا يخلوا هذا الكتيب من عوامل السلامة والرفاهية مثل شحن التكيف، والكشف على كهرباء السيارة، وأدق التفاصيل كموعد تغيير مساحات الزجاج.