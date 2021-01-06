فييرا يبكي على الهواء بسبب كلمات أحمد سمير لاعب الزمالك السابق.. فيديو

أكد البرازيلي جورفان فييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي، أن انضمام عصام الحضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر، للجهاز الفني كمدرب لحراس المرمى سيكون إضافة للفريق.





وتوصل النجم الساحلي لاتفاق مع عصام الحضري للتعاقد معه، لكن مرض والدته تسبب في تأخير توقيع العقود بشكل رسمي.





وقال "فييرا"، في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" بعد مواجهة المقاولون العرب: "لست صاحب القرار في التعاقد مع عصام الحضري من عدمه، المفاوضات تتم مع إدارة النجم الساحلي".



