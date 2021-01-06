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رياضة

فييرا يبكي على الهواء بسبب كلمات أحمد سمير لاعب الزمالك السابق.. فيديو

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:39 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تأثر البرتغالى جورفان فييرا، المدير الفنى لفريق النجم الساحلى الحالى، بكلمات أحمد سمير مساعده السابق خلال فترة تدريب الزمالك.

وقال "سمير" خلال حديثه في مداخلة هاتفية لبرنامج "ملعب أون سبورت": "ربنا عوضنى عن وفاة والدى بفييرا، وأولادى يبكون من أجل رؤيته، وفعلًا قعدنا فترة طويلة على الفيديو كول فى الحديث معه، والعلاقة بيننا ليست كورة فقط، وأنا شهادتى فيه مجروحة".

وتابع: "ومافيش قرار أتخذه إلا بعد العودة إليه، وهذا مكسبى الوحيد من كرة القدم، ونفسى أعرف إزاى بيخلى الكل مقتنع بيه سواء بيلعب أو مش بيلعب".

أكد البرازيلي جورفان فييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي، أن انضمام عصام الحضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر، للجهاز الفني كمدرب لحراس المرمى سيكون إضافة للفريق.

وتوصل النجم الساحلي لاتفاق مع عصام الحضري للتعاقد معه، لكن مرض والدته تسبب في تأخير توقيع العقود بشكل رسمي.

وقال "فييرا"، في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" بعد مواجهة المقاولون العرب: "لست صاحب القرار في التعاقد مع عصام الحضري من عدمه، المفاوضات تتم مع إدارة النجم الساحلي".

وأضاف: "لدي في الجهاز الفني مدرب حراس مميز، وإذا جاء الحضري فلن أمانع، ولكن يجب أن نعمل كفريق واحد".
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