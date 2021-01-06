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رياضة

سانت إتيان يقترب من إنهاء صفقة مصطفى محمد مقابل 6 ملايين يورو

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:27 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد صحفي بمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اقتراب الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم الزمالك، من الانتقال إلى فريق سانت اتيان الفرنسي خلال الفترة المقبل.

وكتب نبيل دجيليت الصحفي بـ"فرانس فوتبول" الفرنسية عبر  حسابه على "تويتر": "سانت إتيان يقترب من التوصل لاتفاق لضم مصطفى محمد".

وأضاف: "القيمة النهائية للصفقة لم تتحدد حتى الآن، الزمالك طلب 6 ملايين يورو للتفريط في مهاجمه الذي لم يرغب في بيعه، رغبة اللاعب في اللعب بالدوري الفرنسي مع سانت إتيان دفعت ملف الصفقة إلى الأمام".

وتبلغ القيمة التسويقية لـ مصطفى محمد 2.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ويحتل فريق سانت اتيان المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة بعد مرور 17 جولة من منافسات الدوري الفرنسي، ولم يسجل لاعبوه سوى 18 هدفا فقط.


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