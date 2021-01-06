مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، 6 يناير 2021، عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات كالتالي:
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر يونايتد × مانشستر سيتى – العاشرة إلا الربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
أتليتك بلباو × برشلونة – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
كاليارى × بينفينتو – الواحدة والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 4
أتالانتا × بارما – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 5
بولونيا × أودينيزى – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 8
كروتونى × روما – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
لاتسيو × فيورنيتنا – الرابعة مساء
سامبدوريا × إنتر ميلان – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 4
ساسولو × جنوى – الرابعة مساء
تورينو × هيلاس فيرونا – الرابعة مساء
نابولى × سبيزيا – السابعة مساء– على قناة beIN Sports HD 4
ميلان × يوفنتوس – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لوريان × موناكو – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
ستاد بريست × نيس – الثامنة مساء
ميتز × بوردو – الثامنة مساء
ستراسبورج × نيم أولمبيك - الثامنة مساء
نانت × رين – الثامنة مساء
مارسيليا × مونبلييه – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 8
ستاد ريمس × ديجون – العاشرة مساء
ليون × لانس – العاشرة مساء
سانت إيتيان × باريس سان جيرمان – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
ليل × أنجيه - العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 7
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا
الهلال السودانى × أشانتى كوتوكو – الثالثة عصرا
الترجى التونسى × أهلى بنغازى – الرابعة عصرا
الصفاقسى × مولودية الجزائر - الرابعة عصرا
الوداد البيضاوى × الملعب المالى – السادسة مساء – على قناة الرياضية المغربية