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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم الأربعاء، 6 يناير 2021، عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات كالتالي:

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
مانشستر يونايتد × مانشستر سيتى – العاشرة إلا الربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني
أتليتك بلباو × برشلونة – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
كاليارى × بينفينتو – الواحدة والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 4    

أتالانتا × بارما – الرابعة مساء  – على قناة beIN Sports HD 5   

بولونيا × أودينيزى – الرابعة مساء  – على قناة beIN Sports HD 8      

كروتونى × روما – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 6

لاتسيو × فيورنيتنا – الرابعة مساء

سامبدوريا × إنتر ميلان – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 4

ساسولو × جنوى – الرابعة مساء

تورينو × هيلاس فيرونا – الرابعة مساء

نابولى × سبيزيا – السابعة مساء– على قناة beIN Sports HD 4  

ميلان × يوفنتوس – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4      

 
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لوريان × موناكو – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 6

ستاد بريست × نيس – الثامنة مساء

ميتز × بوردو – الثامنة مساء

ستراسبورج × نيم أولمبيك  - الثامنة مساء

نانت × رين – الثامنة مساء

مارسيليا × مونبلييه – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 8     

ستاد ريمس × ديجون – العاشرة مساء

ليون × لانس – العاشرة مساء

سانت إيتيان × باريس سان جيرمان – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6   

ليل × أنجيه - العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 7       

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا
الهلال السودانى × أشانتى كوتوكو – الثالثة عصرا

الترجى التونسى × أهلى بنغازى – الرابعة عصرا

الصفاقسى × مولودية الجزائر - الرابعة عصرا

الوداد البيضاوى × الملعب المالى – السادسة مساء – على قناة الرياضية المغربية
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