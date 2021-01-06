مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، 6 يناير 2021، عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات كالتالي:

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

مانشستر يونايتد × مانشستر سيتى – العاشرة إلا الربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1





مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أتليتك بلباو × برشلونة – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كاليارى × بينفينتو – الواحدة والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 4





أتالانتا × بارما – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 5





بولونيا × أودينيزى – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 8





كروتونى × روما – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 6





لاتسيو × فيورنيتنا – الرابعة مساء





سامبدوريا × إنتر ميلان – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 4





ساسولو × جنوى – الرابعة مساء





تورينو × هيلاس فيرونا – الرابعة مساء





نابولى × سبيزيا – السابعة مساء– على قناة beIN Sports HD 4





ميلان × يوفنتوس – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4





مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لوريان × موناكو – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 6





ستاد بريست × نيس – الثامنة مساء





ميتز × بوردو – الثامنة مساء





ستراسبورج × نيم أولمبيك - الثامنة مساء





نانت × رين – الثامنة مساء





مارسيليا × مونبلييه – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 8





ستاد ريمس × ديجون – العاشرة مساء





ليون × لانس – العاشرة مساء





سانت إيتيان × باريس سان جيرمان – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6





ليل × أنجيه - العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 7





مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

الهلال السودانى × أشانتى كوتوكو – الثالثة عصرا





الترجى التونسى × أهلى بنغازى – الرابعة عصرا





الصفاقسى × مولودية الجزائر - الرابعة عصرا





الوداد البيضاوى × الملعب المالى – السادسة مساء – على قناة الرياضية المغربية