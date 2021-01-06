هوت شورت.. كايلي جينر تظهر بـ إطلالة صيفية مثيرة.. شاهد

نشرت نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت كايلي جينر في الصورة بإطلالة مثيرة مرتدية "توب مكشوف الصدر وهوت شورت باللون الاوف وايت وهو ما جعل إطلالتها جذابة وكشفت عن أنوثتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كايلي جينر فى الماكياج على الألوان الجذابة التي تبرز جمال أنوثتها، ورفعت شعرها الأحمر بطريقة تبرز جمالها.





يذكر أن كايلي جينر، انفصلت عن حبيبها ووالد طفلتها الوحيدة ستورمي، مغني الراب الشهير ترافيس سكوت، بسبب عدم رغبته في تكوين أسرة في الوقت الذي تفكر فيه كايلي جينر في الإنجاب مجددا رغم صغر سنها.





كانت العلاقة بين كايلي (22 عامًا) وسكوت (28 عامًا) بدأت عام 2017، ولدى الاثنين طفلة تدعى ستورمي وتبلغ من العمر 19 شهرًا.





وكشفت مجلة الامريكية Us weekly، عن احتمالية عودة نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر إلى حبيبها السابق مغني الراب الامريكي ترافيس سكووت، بعد مرور قرابة عام على انفصالهما.





وقالت المجلة الأمريكية ان الحالة المزاجية بين كايلي جينر وترافيس سكووت تتغير بين الحين والاخر، مشيرة الى ان كل فترة يمر الثنائي الشهير بحالة مختلفة.





كما اكدت us weekly في تقريرها ان كايلي جينر لا تمانع من الإنجاب مجددا من ترافيس سكووت ، بعد ما أنجبت منه طفلتها الوحيدة ستورمي التي تبلغ من العمر عامين ونصف. .



