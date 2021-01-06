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فن

ما الذي بينك وبين الله.. كنده علوش ترثي المخرج السوري حاتم علي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:56 ص
كندة علوش وحاتم على
كندة علوش وحاتم على
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محمد بدران

رَثَت النجمة السورية كندة علوش، المخرج الراحل حاتم علي، الذي رحل عن عالمنا خلال الأيام الماضية، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، خلال تواجده في القاهرة.

وكتبت "علوش"، عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "لسان حال الجميع: ما الذي بينك وبين الله حتى يحبك الناس كل هذا الحب ما الذي بينك وبين الله حتى يحزنوا عليك كل هذا الحزن ويشيعونك بالألوف.. ويصلون ويدعون لك بالملايين.. رحمة الله عليك ‎حاتم علي ".

يُذكر أن المخرج الكبير حاتم علي وافته المنية منذ أيام إثر أزمة قلبية مفاجئة في فندق «ماريوت القاهرة»، ونقل جثمانه بصحبة جمال سليمان وأصالة وسامر المصري إلى مشرحة زينهم من أجل حفظه، وغادر الجثمان القاهرة مساء أمس من مطار القاهرة وكان في وداعه الأخير سامر المصري وجمال سليمان والقنصل السوري بمصر.

وتواجد المخرج حاتم علي في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أقيم مؤخرا، مع مشروع فيلم نجله عمرو الذي حصل على دعم مالي في رحلة إنتاجه.

وحصل مشروع الفيلم الروائي الطويل الأول لنجله كمخرج بعنوان "مرور" على جائزة ملتقى القاهرة السينمائي (بقيمة 5000 دولار أمريكي) لمشروع في مرحلة التطوير إلى جانب كافة عمليات تصحيح الألوان و ما بعد الإنتاج.

المخرج الراحل حاتم علي كان شريكا في مشروع فيلم نجله عمرو كمنتج؛ ولكن لم يمهله الوقت لتنفيذه.


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