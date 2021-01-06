في ذكرى ميلاد محسن سرحان.. موظف بالزراعة تحول للملاكمة والفن

تحل اليوم الأربعاء 6 يناير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محسن سرحان، الذي ولد في مثل هذا اليوم 6 يناير عام 1916، ورحل عن عالمنا في 7 فبراير من عام 1993، عن عمر يناهز 79 عامًا.
لفت محسن سرحان، الأنظار إليه بعدما جاء من بلدته ليعمل موظفا بوزارة الزراعة، لكن تألقه في رياضة الملاكمة، فتح له أبواب عالم الفن، من أوسع أبوابه، فقد ساعده بنيانه الجسماني الممشوق والقوي في جذب أنظار كثير من المخرجين إليه.
ولد الفنان محسن سرحان عام 1916 في بورسعيد، واستكمل دراسته في القاهرة بعد انتقال والده إليها، حيث حصل على شهادة البكالوريا والتحق بوظيفة في وزارة الزراعة، ومع هذه الوظيفة الميري تفوق سرحان في رياضة الملاكمة التي كان لها دور كبير في لفت أنظار المخرجين له، حيث انضم لفرق الهواة وقدم العديد من الأعمال المسرحية حتى اكتشفه المخرج أحمد جلال.
نجح سرحان في جذب أنظار المخرجين والمنتجين أيضا، فاختاروه ليجسد أشهر الثنائيات الفنية مع نجمات الزمن الجميل، وفي مقدمتهن الفنانة شادية التي قدم معها عددا كبيرا من الأفلام، وتأتي الفنانة فاتن حمامة في الترتيب الثاني بين الفنانات اللاتي شاركهن سرحان بطولة أفلامه، حتى كان دوره في فيلم "سمارة" الذي اعتبر من أشهر أعماله وأصبح إضافة في سجله الفني.