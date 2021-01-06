ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاد محسن سرحان.. موظف بالزراعة تحول للملاكمة والفن

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:37 ص
محسن سرحان
محسن سرحان
Advertisements
أحمد إبراهيم
تحل اليوم الأربعاء 6 يناير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محسن سرحان، الذي ولد في مثل هذا اليوم 6 يناير عام 1916، ورحل عن عالمنا في 7 فبراير من عام 1993، عن عمر يناهز 79 عامًا. 

لفت محسن سرحان، الأنظار إليه بعدما جاء من بلدته ليعمل موظفا بوزارة الزراعة، لكن تألقه في رياضة الملاكمة، فتح له أبواب عالم الفن، من أوسع أبوابه، فقد ساعده بنيانه الجسماني الممشوق والقوي في جذب أنظار كثير من المخرجين إليه.

ولد الفنان محسن سرحان عام 1916 في بورسعيد، واستكمل دراسته في القاهرة بعد انتقال والده إليها، حيث حصل على شهادة البكالوريا والتحق بوظيفة في وزارة الزراعة، ومع هذه الوظيفة الميري تفوق سرحان في رياضة الملاكمة التي كان لها دور كبير في لفت أنظار المخرجين له، حيث انضم لفرق الهواة وقدم العديد من الأعمال المسرحية حتى اكتشفه المخرج أحمد جلال.

نجح سرحان في جذب أنظار المخرجين والمنتجين أيضا، فاختاروه ليجسد أشهر الثنائيات الفنية مع نجمات الزمن الجميل، وفي مقدمتهن الفنانة شادية التي قدم معها عددا كبيرا من الأفلام، وتأتي الفنانة فاتن حمامة في الترتيب الثاني بين الفنانات اللاتي شاركهن سرحان بطولة أفلامه، حتى كان دوره في فيلم "سمارة" الذي اعتبر من أشهر أعماله وأصبح إضافة في سجله الفني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. رانيا يوسف تظهر بأجرأ إطلالة في الجونة

الغيرة القاتلة.. مريم فخر الدين تعرضت للضرب بلا رحمة من زوجها

بعد عودته للملاكمة.. تعرف على أبرز أعمال مايك تايسون الفنية

في ذكرى ميلاد نبوية موسى.. أول فتاة مصرية تكسر التقاليد وتحصل على البكالوريا

ترشيحاتنا

محمد فؤاد يفتح النار على حلمي بكر ويتوعده: «مش هعدي الموضوع بالسهل.. وردي هيزعلك»

خطوبة في زمن الكورونا .. كيرلس يخطف قلب ماريا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

بنك المعرفة المصري يتيح خدمة جديدة لطلاب الصفوف من 4 ابتدائي حتى 3 إعدادي

سانت إتيان يقترب من إنهاء صفقة مصطفى محمد مقابل 6 ملايين يورو

دعاء قيام الليل للزواج.. ردده أكثر في السجود

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ربط نفسه بخرسانة.. ابن مليونير ينتحر بطريقة شنيعة لسبب أليم .. صور

آخر المستجدات .. دراسة توضح فئة جديدة أكثر عرضة بـ كورونا

متخفيًا.. التقاط صور للأمير ويليام يطبخ الطعام داخل أحد مراكز المشردين