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فن

في عيد ميلاد نجوى فؤاد.. قصة ظهورها عارية أمام أهرامات الجيزة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:33 ص
نجوى فؤاد
نجوى فؤاد
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سعيد فراج
تحتفل اليوم الأربعاء 6 يناير، الفنانة نجوى فواد، بعيد ميلادها الـ77، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1943، وتعد واحدة من أهم الراقصات الشرقيات فى مصر، وقد قامت بالرقص فى كبرى المناسبات المصرية.

عرفت نجوى فؤاد، بجُرأتها ليس في رقصاتها فقط، ولكن في أعمال بل وجلسات تصوير خضعت لها، لعل الأشهر من بين هذه الجلسات هي التي التقطها لها المصور فاروق إبراهيم، وظهرت فيها عارية أمام الأهرامات وتغطي جسدها بشمسية وردية اللون. 

وحول هذه الصور، علقت نجوى فؤاد، قبل عامين في برنامج «رأي عام» عبر قناة TEN الفضائية، معترفة بجرأة الصور، وأنها لم تكن بكامل وعيها آنذاك، ولم تعلم أنها ستغضب الجمهور لأن في تلك الفترة كان ارتداء المايوهات والقصير متاحاً للكل، وشيئاً عاديًا. 

وأشارت نجوى فؤاد، إلى أن المصور وضع الشمسية لتغطي منطقة معينة من جسدها، وأقنعها قائلًا لها: «ملكيش دعوة وسبيلي نفسك وشوفي انتى هتطلعى إزاي»، لافتة إلى أنها قامت بعمل إعلانات كثيرة خارج مصر بهذه الصور، وأنها كانت ترغب في عمل جلسات تصوير بجانب الآثار المصرية حبًا في الوطن، والترويج للسياحة. 
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