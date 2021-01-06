أخبار التكنولوجيا | شاومي تصدر Android 11 لهذه الهواتف.. أفضل تطبيق للصور في هواتف آيفون القديمة

الكورية الجنوبية عملاقة التكنولوجيا فى العالم تصنيع جهازها اللوحي Galaxy Tab M62 فى الهند، استعدادًا لطرحه بشكل رسمي فى الأسواق فى العام الجاري، بعد ما ظهرت صور تكشف تصميم "الشاسيه" الخاص بالجهاز الجديد.





أعادت شركة شاومى الصينية إصدار نظام التشغيل Android 11 لهواتف Mi A3 ، وذلك بعدما سببت النسخة الأولى التى تم إصدارها توقف معظم هواتف المستخدمين تماما عن العمل.

تعتبر ميزة Apple ProRAW من أهم ما يميز هواتف iPhone 12 ، بسبب دقة الصور التى يتم التقاطها بفضل هذا التنسيق، وميزة Apple ProRAW هى عبارة عن تنسيق للصور يعمل مع نظام التشغيل iOS 14.3 يمنح المستخدمين تحكما كبيرا عند تحرير الصور.



أعلنت شركة شاومى الصينية موعد إطلاق هاتف Redmi Note 9T تحت علامتها شركة Redmi ريدمي ، فى 8 يناير المقبل، حيث سيصدر الهاتف بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع عدد من الإمكانات المتميزة منها البطارية ذات السعة الكبيرة.





كشفت تسريبات عن المواصفات الكاملة لهاتف +Vivo X60 Pro ، من شركة فيفو الصينية، والمقرر إطلاقه خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد إطلاق هاتفى Vivo X60 و Vivo X60 Pro رسميا منذ أيام.



