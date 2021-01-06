بسبب الحفلة| تراشق بين محمد فؤاد وحلمي بكر.. الملحن: بعت نفسك وهتعيط.. والمطرب: ردي هيزعلك

حالة كبيرة من الجدل سادت الوسط الفني في الساعات الماضية، بعد خروج الموسيقار حلمي بكر، بتصريحات مهاجمة للفنان محمد فؤاد، بسبب أغنية الأخير التي تحمل اسم «الحفلة» والتي أخذت لونًا مشابهًا لأغاني المهرجانات، فقال بكر في تعليقه على الأغنية: «انت حر.. بس انت بِعت نفسك بالرخيص، وبعد كده هتعيط، انت دلوقتي مش حاسس بحاجة لكن بكرة العياط هيملى المكان تحت رجليك».
ولم يلتزم محمد فؤاد، الصمت وخرج في تصريحات أخرى مهاجما لـ حلمي بكر، سددها له تباعًا ونرصدها من خلال التقرير التالي:
شن الموسيقار حلمي بكر هجوما عنيفا على المطرب محمد فؤاد بسبب أغنيته الجديدة الحفلة، التي تنتمي لنوعية أغاني المهرجانات.
وقال حلمي بكر لمحمد فؤاد، "انت حر.. بس انت بِعت نفسك بالرخيص، وبعد كده هتعيط، انت دلوقتي مش حاسس بحاجة لكن بكرة العياط هيملى المكان تحت رجليك".
وأكد حلمى بكر لـ"صدى البلد" أن فؤاد يمتلك مقومات كبيرة لكنه يهدرها بهذه النوعية من الاغاني.
ورد المطرب محمد فؤاد، على هجوم الموسيقار حلمي بكر قائلا :" قررت أعمل أغنية أذهب بها إلى قطاع مختلف من الجماهير الذين يتابعونني على مر السنوات الماضية".
وأضاف فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" اللغة تغيرت في مجتمعنا، ومحمد فؤاد معروف للجميع وأنا بقعد شهرين على الكلام وبغني 3 ساعات".
وأكمل :" اللي يتجاوز في مهرجانات او أغاني طبيعية يتم محاسبته بالقانون"، مضيفا:" أنا عملت شكل يرقص الناس ويطلق جرعة تفاؤل لطيفة".
ردّ الفنان محمد فؤاد، على الملحن حلمي بكر عقب هجوم الأخير عليه بسبب غنائه لنوع جديد من الأغاني الذي وصفه بالرخيص، «بعت نفسك بالرخيص وبكرة تعيط»، قائلًا: «مش هعدي الموضوع بالسهل وردي هيزعلك بسبب هذه الجملة».
وعبّر «فؤاد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» عن حزنه الشديد بسبب هجوم حلمي بكر مؤخرًا، معقبًا: «ناس كتير طلبت مني أرد على الملحن حلمي بكر النهاردة، وكان لازم أرد لأن الموضوع كبير ولكن ردي مش هيعجبه».
ووجّه «محمد فؤاد» رسالة لـ حلمي بكر: «يا أستاذ حلمي شد حيلك، وأنت أخ كبير وشوف أنت عايز إيه وإحنا هعملهولك، ولكن كلامنا هيتأجل بعدين، والموضوع مش هيعدي سهل، وأوعى تفتكر محمد فؤاد سهل، ومش عايز حد يزعل مني، لأن اللي حصل تجاوز غير مقبول ولا يغتفر لو انت مين».
وأكمل «فؤاد»: «عمري ما سمعت لك أغنية وأنا حاليًا مش فايق علشان أرد عليك، وتعالى نتكلم في حاجة تانية، لأني هتضايق نفسي»، متابعًا: «حلمي بكر نازل تقطيع وهجوم ضد الناس كلها وهو دلوقتي جالي وأنا مش هسكت، ومحدش يقدر يعطني ومواقفي كلها واضحة».
قال المطرب محمد فؤاد، تعليقا على هجوم الموسيقار حلمي بكر عليه بسبب أغنيته الجديدة، إن العصر اختلف وهناك تطور كبير في لغة الشارع، مؤكدا "الشباب الجديد بيحب المزيكا ونفسه يقدم حاجة محترمة".
وأضاف محمد فؤاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "اللي يتجاوز في مهرجانات أو أغاني طبيعية يتم محاسبته بالقانون".
ولفت محمد فؤاد "بتوع المهرجانات مصريين ومعاهم بطايق ولو واحد فيهم بيقول لفظ خارج في أي أغنية أو مهرجان يتم محاسبته بالقانون".
ولفت محمد فؤاد "حمو بيكا وغيره طالما عمل اغنية ونجحت ولا يوجد بها لفظ خارج نتركه يستمر في عمله ويجب احتواء هؤلاء الشباب ولا يصح أن نتنمر عليهم".
رد المطرب محمد فؤاد، على هجوم الموسيقار حلمي بكر عليه بسبب أغنيته الجديدة، قائلا :" قررت أعمل أغنية أذهب بها إلى قطاع مختلف من الجماهير الذين يتابعونني على مر السنوات الماضية".
وأضاف فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" اللغة تغيرت في مجتمعنا، ومحمد فؤاد معروف للجميع وأنا بقعد شهرين على الكلام وبغني 3 ساعات".
وأكمل :" اللي يتجاوز في مهرجانات او أغاني طبيعية يتم محاسبته بالقانون"، مضيفا:" أنا عملت شكل يرقص الناس ويطلق جرعة تفاؤل لطيفة".
وتابع محمد فؤاد:" حلمي بكر مش عاجبه حمو بيكا ومحمد فؤاد، ومفيش حد وصي على حد وطالما الواحد يؤدي في أغنية وينجح يبقى يكمل".