بسبب الحفلة| تراشق بين محمد فؤاد وحلمي بكر.. الملحن: بعت نفسك وهتعيط.. والمطرب: ردي هيزعلك

شن الموسيقار حلمي بكر هجوما عنيفا على المطرب محمد فؤاد بسبب أغنيته الجديدة الحفلة، التي تنتمي لنوعية أغاني المهرجانات.





وقال حلمي بكر لمحمد فؤاد، "انت حر.. بس انت بِعت نفسك بالرخيص، وبعد كده هتعيط، انت دلوقتي مش حاسس بحاجة لكن بكرة العياط هيملى المكان تحت رجليك".





وأكد حلمى بكر لـ"صدى البلد" أن فؤاد يمتلك مقومات كبيرة لكنه يهدرها بهذه النوعية من الاغاني.





ورد المطرب محمد فؤاد، على هجوم الموسيقار حلمي بكر قائلا :" قررت أعمل أغنية أذهب بها إلى قطاع مختلف من الجماهير الذين يتابعونني على مر السنوات الماضية".





وأضاف فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" اللغة تغيرت في مجتمعنا، ومحمد فؤاد معروف للجميع وأنا بقعد شهرين على الكلام وبغني 3 ساعات".





وأكمل :" اللي يتجاوز في مهرجانات او أغاني طبيعية يتم محاسبته بالقانون"، مضيفا:" أنا عملت شكل يرقص الناس ويطلق جرعة تفاؤل لطيفة".



