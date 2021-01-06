في 41 دولة.. سلالة كورونا الجديدة تنتشر في العالم

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه تم حتى الآن، اكتشاف "سلالة الفيروس التاجي البريطانية في 41 دولة ومنطقة" في مختلف أنحاء العالم.





وبحسب قناة "روسيا اليوم"، ذكرت المنظمة، أن الأمر يتعلق "بحالات انتشار قليلة".





بالإضافة إلى ذلك، تم في 6 دول، اكتشاف طفرة الفيروس التي تم العثور عليها لأول مرة، في جنوب إفريقيا.





وفي منتصف ديسمبر، انتشر خبر اكتشاف طفرة جديدة في بريطانيا لفيروس كورونا SARS-CoV-2.





كما ذكرت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، في وقت سابق، أن علماء الوراثة قد حددوا طفرة جديدة في فيروس كورونا للبلاد، تسمى 501.V2.





وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية قفزة حادة في وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بأكثر من 3900 حالة جديدة.





وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 3900 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أكثر من 20.8 مليون حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لأكثر من 353 ألف حالة.





فيما تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ85.5 مليون إصابة، وفقا لإحصاءات الجامعة.