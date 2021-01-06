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محافظات

اشتكى متخافش.. حماية المستهلك بالأقصر تلزم تاجر باستبدال ثلاجة لمواطن ورد مبلغ مالي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:22 ص
صدى البلد
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شمس يونس
ألزمت ادارة حماية المستهلك بالأقصر بقيادة عادل عامر، احدي الشركات برد مبلغ ٥٤٥٠ جنيه مصري واستبدال ثلاجة نوفرست باخري جديدة، وذلك في اطار تعليمات الدكتور  علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بأهمية حماية حقوق المستهلك ومنع الغش والتدليس.

وطبقا لتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، قامت حماية المستهلك بالأقصر بإلزام احدي الشركات برد مبلغ ٥٤٥٠جنيه مصري ثمن غسالة أطباق بها عطل خلال( فترة الضمان) حيث كانت المواطنه(م .ي.ج) تقدمت بشكوي  بأنها قامت بشراء غسالة اطباق وتعطلت خلال أيام من تاريخ الشراء وعليه تم إلزام الشركة برد مبلغ الشراء كما تم إلزام احدي الشركات باستبدال ثلاجه نوفرست ٥٤٠لتر باخري جديدة من نفس النوع والماركه والسعة.

وكان المواطن ( م.س.م) تقدم بشكوي بأنه قام بشراء ثلاجة نوفرست وبعد مرور أيام قليلة من تاريخ الشراء تعطلت، وعليه تم إلزام الشركة بالاستبدال.

وفي مجال خدمات مابعد البيع تم صيانة عدد( ٤)غسالات ملابس مختلفة الماركة والنوع والوزن وعدد(٢)ثلاجة نوفرست مختلفة الماركة والسعة وصيانة عدد(١)شاشة ٣٢ بوصة.

كما واصلت جهودها المكثفة بمتابعة مراكز الصيانة للأجهزة الكهربائية التابعة للشركات المنتجة لمعرفة مدي التزامها بالقانون وتوفير قطع الغيار الاصلية عند إتمام أعمال الصيانة.
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