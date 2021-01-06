اشتكى متخافش.. حماية المستهلك بالأقصر تلزم تاجر باستبدال ثلاجة لمواطن ورد مبلغ مالي

ألزمت ادارة حماية المستهلك بالأقصر بقيادة عادل عامر، احدي الشركات برد مبلغ ٥٤٥٠ جنيه مصري واستبدال ثلاجة نوفرست باخري جديدة، وذلك في اطار تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بأهمية حماية حقوق المستهلك ومنع الغش والتدليس.
وطبقا لتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، قامت حماية المستهلك بالأقصر بإلزام احدي الشركات برد مبلغ ٥٤٥٠جنيه مصري ثمن غسالة أطباق بها عطل خلال( فترة الضمان) حيث كانت المواطنه(م .ي.ج) تقدمت بشكوي بأنها قامت بشراء غسالة اطباق وتعطلت خلال أيام من تاريخ الشراء وعليه تم إلزام الشركة برد مبلغ الشراء كما تم إلزام احدي الشركات باستبدال ثلاجه نوفرست ٥٤٠لتر باخري جديدة من نفس النوع والماركه والسعة.
وكان المواطن ( م.س.م) تقدم بشكوي بأنه قام بشراء ثلاجة نوفرست وبعد مرور أيام قليلة من تاريخ الشراء تعطلت، وعليه تم إلزام الشركة بالاستبدال.
وفي مجال خدمات مابعد البيع تم صيانة عدد( ٤)غسالات ملابس مختلفة الماركة والنوع والوزن وعدد(٢)ثلاجة نوفرست مختلفة الماركة والسعة وصيانة عدد(١)شاشة ٣٢ بوصة.
كما واصلت جهودها المكثفة بمتابعة مراكز الصيانة للأجهزة الكهربائية التابعة للشركات المنتجة لمعرفة مدي التزامها بالقانون وتوفير قطع الغيار الاصلية عند إتمام أعمال الصيانة.