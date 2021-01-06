استئصال ورم ليفي يزن 4 كيلو من رحم سيدة بالأقصر

نجح أطباء مستشفى إسنا التخصصي جنوب محافظة الأقصر، بقيادة الدكتور محمود خضري مدير عام المستشفى ، في إجراء عملية استئصال 2 ورم ليفي من رحم سيدة في العقد الثالث من عمرها، حامل في منتصف الشهر التاسع، كانت تشكو من ضعف حركة الجنين، وآلامًا متكررة بالبطن، جراء إصابتها بالورم.





كان أطباء مستشفى إسنا قد استقبلوا حالة لسيدة تبلغ من العمر 30 عامًا، حامل في منتصف الشهر التاسع، وتعاني من نزيف رحمي مستمر وآلام بالبطن، وكانت تعاني من هذه المشكلة لفترة زمنية طويلة.





وبفحصها تبين إصابتها برحم متعدد الأورام الليفية يزن أكثر من 4 كيلو جرامًا، وعلى الفور قرر لها إجراء ولادة قيصرية لها ووضعت جنينها، ثم تم عمل عملية استئصال الأورام الليفية للسيدة، مع الحفاظ على حالة الرحم دون نزيف، وحالة الأم والمولود بصحة جيدة.





وشارك في العملية كل من، الدكتورة أمانى عبدالصبور، والدكتورة صباح قناوى، والدكتور هدرا عادل، والدكتور محمد عبدالعزيز، والدكتورة حنان أبو الحسن، وفريق التمريض، وذلك تحت إشراف الدكتورة أميمه عبدالخالق رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى.



