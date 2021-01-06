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تفاصيل تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:13 ص
غرامة على عدم ارتداء
غرامة على عدم ارتداء الكمامة
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فرح علاء الخولي
 استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد، تقريرا عن إجراءات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، ومدى فعالية الاجراءات الذي اصدرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتطبيق الغرامات ا على المواطنين.


 حيث أعلنت وزارة الداخلية ضبط 20907 أشخاص لعدم ارتدائها الكمامة الواقية، اليوم الاثنين، حيث تم توقيع الغرامة على حوالي 19715 شخصا بإجمالي ما يقرب من مليون جنيه.


وأوضحت الداخلية في بيان أنه تم التصالح وسداد الغرامة المقررة 19715 وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال  1192لعدم سداد الغرامة المقررة

وأكد محافظ القاهرة أن متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ستتم على مدار اليوم بجميع أنحاء العاصمة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، مشيرًا إلى أن حرص الدولة الأول هو صحة المواطن والحفاظ على مصلحته.

وناشد المحافظ المواطنين استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية حيث إن الالتزام بهذه الإجراءات سيساعد على اجتياز هذه الأزمة.


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