النفط يرتفع إلى ذروة 11 شهرا بعد تعهد السعودية بتخفيضات إنتاج طوعية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء لأعلى مستوى منذ فبراير 2020 بعد موافقة السعودية على خفض للإنتاج أكثر من المتوقع في اجتماع مع حلفائها من منتجي الخام بينما تظهر بيانات للقطاع أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي.

وارتفع خام القياس العالمي برنت نحو واحد بالمئة إلى 54 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 26 فبراير 2020.

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وخلال الجلسة سجل برنت نحو 54 دولار للبرميل بعدما قفز 5 % أمس الثلاثاء.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 دولار للبرميل وهو أيضا الأعلى منذ 26 فبراير 2020. وأغلق العقد مرتفعا عند أكثر من 4 % أمس.

ووافقت السعودية، أكبر منتج للخام في العالم، أمس على تنفيذ تخفيضات إضافية طوعية حجمها مليون برميل يوميا في فبراير شباط ومارس آذار عقب اجتماع لمجموعة أوبك+.

وجاءت موافقة السعودية علي خفض الإنتاج ضمن صفقة لإقناع منتجين آخرين في المجموعة للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي دون تغيير.

من ناحية أخرى أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي في ساعة متأخرة من مساء أمس أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من يناير إلى نحو 491 مليون برميل.