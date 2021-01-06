ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الإسكان: مشروعات تنموية بتكلفة 63 مليار جنيه بالصعيد في عهد السيسي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:34 ص
الإسكان الإجتماعى
الإسكان الإجتماعى
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث بإسم وزارة الإسكان، إن هناك مشروعات تنموية فى الصعيد منذ تولى الرئيس السيسي الحكم بتكلفة 63 مليار جنيه، كما  تم تطوير حوالى 94 منطقة عشوائيات، هذا بالإضافة إلى إنشاء أماكن بديلة للأماكن العشوائية والتى بلغ عددها 37 ألف وحدة سكنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، ان الدولة قامت بتوفير 11.3 مليار جنيه فى قطاع الطرق، موضحا أنه تم تنفيذ 900 كيلو طرق قومية ورئيسية، من أجل توفير فرص عمل وتيسير حركة تلك الطرق.

وتابع أنه تم تنفيذ مرافق بعدد حوالى 271 مشروعا لتوصيل خدمات المياه والصرف الصحى، بالإضافة إلى إنشاء 400 مشروع خدمى فى المدن الجديدة والقائمة لخدمة الأهالى فى الصعيد.

وأكد أن وزارة الإسكان تعمل على إنشاء مشروعات سكنية بمدن الصعيد التى كانت لديها أزمة فى موضوع الإسكان، متابعا أنه تم تنفيذ 6 مدن موازية لمدن الجيل القائم بها.

وأشار إلى أن هناك محافظات كثيرة أكثر إحتياجا للخدمات مثل قنا وغيرها، حيث ان الوزارة ما زالت تعمل على خطة لتوصيل خدمات الصرف الصحى بالقرى، وفى نفس الوقت المدن الجديدة التى يتم تنفيذها حاليا خدمت الناس بشكل كبير جدا وأعطت فرصة للمواطنين بأن يقيموا بأماكن حضارية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حصاد عامين من الإنجازات.. رئيس الوزراء: 324 مليار جنيه استثمارات حكومية.. والانتهاء بالكامل من تنفيذ 7320 مشروعا

إنجازات وتحديات في أسوان.. تنفيذ مشروع التطوير الشامل ومركزين بالبرنامج الرئاسي لتطوير ألف قرية.. شاهد

إنجازات أسوان 2020.. تنفيذ 80% من أكبر مشروع حضاري للتطوير والتجميل.. تحديث وسائل النقل الداخلي.. ومشروعات خدمية في 50 قرية

منذ تولى الرئيس السيسي.. الإسكان: 63 مليار جنيه تكلفة مشروعات تنموية بالصعيد

ترشيحاتنا

تهديد خطير.. تسجيل صوتي يكشف مخططاً لضرب الكونجرس انتقاماً لـ «سليماني»

فنانة شهيرة تفارق الحياة بعد 24 ساعة من أخبار كاذبة بوفاتها .. صور

بعد آخر ارتفاع.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6-1-2021

فضل الصبر على الابتلاءات.. وكيف تعرف أن ابتلاءك عقاب؟

إثيوبيا تكشف سبب انسحاب السودان من اجتماعات سد النهضة

من الموسكي لـ الفلكي وباب الخلق.. تعرف على أسباب تسمية أشهر شوارع القاهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ظهور صور جيب جراند شيروكي 2022 JEEP GRAND CHEROKEE الجيل الجديد

رغم رفضه 11 مرة وعدم إجادته الإنجليزية.. فلاح صغير رائد فضاء في وكالة ناسا.. صور

الفضائيون قادمون.. عالم في هارفارد يؤكد بالأدلة زيارتهم سابقًا وعودتهم قريبًا