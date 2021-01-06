الإسكان: مشروعات تنموية بتكلفة 63 مليار جنيه بالصعيد في عهد السيسي

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث بإسم وزارة الإسكان، إن هناك مشروعات تنموية فى الصعيد منذ تولى الرئيس السيسي الحكم بتكلفة 63 مليار جنيه، كما تم تطوير حوالى 94 منطقة عشوائيات، هذا بالإضافة إلى إنشاء أماكن بديلة للأماكن العشوائية والتى بلغ عددها 37 ألف وحدة سكنية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، ان الدولة قامت بتوفير 11.3 مليار جنيه فى قطاع الطرق، موضحا أنه تم تنفيذ 900 كيلو طرق قومية ورئيسية، من أجل توفير فرص عمل وتيسير حركة تلك الطرق.





وتابع أنه تم تنفيذ مرافق بعدد حوالى 271 مشروعا لتوصيل خدمات المياه والصرف الصحى، بالإضافة إلى إنشاء 400 مشروع خدمى فى المدن الجديدة والقائمة لخدمة الأهالى فى الصعيد .





وأكد أن وزارة الإسكان تعمل على إنشاء مشروعات سكنية بمدن الصعيد التى كانت لديها أزمة فى موضوع الإسكان، متابعا أنه تم تنفيذ 6 مدن موازية لمدن الجيل القائم بها.





وأشار إلى أن هناك محافظات كثيرة أكثر إحتياجا للخدمات مثل قنا وغيرها، حيث ان الوزارة ما زالت تعمل على خطة لتوصيل خدمات الصرف الصحى بالقرى، وفى نفس الوقت المدن الجديدة التى يتم تنفيذها حاليا خدمت الناس بشكل كبير جدا وأعطت فرصة للمواطنين بأن يقيموا بأماكن حضارية.



