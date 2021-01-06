بعد خفض أسعار الطيران داخليًا.. نواب: خطوة إيجابية لإنقاذ القطاع السياحي من آثار كورونا.. والفترة المقبلة ستشهد انتعاشة بالسياحة الداخلية

برلماني: الدولة تسعى لتعزيز السياحة الداخلية

نائب: خفض أسعار تذاكر الطيران داخليًا يحقق مكاسب طفيفة للعاملين بالقطاع

برلماني: مبادرة "شتي في مصر" بمثابة طوق نجاة للعاملين بالقطاع السياحي









أحيط مجلس الوزراء، بالمبادرة الخاصة بتخفيض أسعار الطيران الداخلي، والتي تحمل عنوان "شتِّي في مصر"، وذلك تحفيزًا للسياحة الداخلية، على أن يبدأ تنفيذها من يوم الجمعة الموافق 15/1/2021، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 28/2/2021.











كانت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني تخطط لإطلاق مبادرة "شتي في مصر"، قريبًا لتنشيط السياحة الداخلية، من خلال منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق، خاصة مع قرب عيد الميلاد المجيد، وإجازة منتصف العام الدراسي.









ومن هذا المنطلق، أكد عدد من النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أهمية اطلاق مبادرة "شتي في مصر"، التي تعد بمثابة طوق نجاة لجميع العاملين بالقطاع، علاوة على دورها في تعزيز السياحة الداخلية مرة أخرى، مشيرين إلى أن الفترة الحالية تشهد حالة غير مستقرة بسبب اجتياح الموجة الثانية من كورونا التي أدت لتوقف السياحة الخارجية وحدوث خسائر جسيمة بالمنشآت والفنادق السياحية.











وفي هذا الصدد، ثمن النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، جهود الحكومة خلال الآونة الأخيرة لمواجهة التداعيات السلبية للموجة الثانية من فيروس كورونا على جميع القطاعات، مشيرًا إلى مبادرة "شتى في مصر" التي دشنتها وزارة السياحة بهدف تنشيط السياحة الداخلية تصب في هذه الجهود.









وقال "عبده"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، إن الفترة الحالية يشهد القطاع السياحي حالة غير مستقرة بسبب توقف حركة الطيران بين العديد من الدول، بالإضافة إلى غلق العديد من المقاصد السياحية في العديد من دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا مرة أخرى.









وأضاف عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن قرار خفض أسعار تذاكر الطيران الداخلي لجعلها في متناول الجميع يساعد في تعزيز نشاط السياحة الداخلية مرة أخرى، منوها إلى أن فصل الشتاء في مصر يتميز بطبيعة ساحرة مما يجعل هناك إقبالا من المواطنين على المقاصد السياحية المختلفة.









وتابع:" نحن نأمل اجتياز هذه الفترة بدون خسائر خاصة في القطاع السياحي، والتي ربما تؤثر بالسلب على العاملين بهذا القطاع بسبب توقف السياحة الخارجية".









من جانبه، قال النائب حسنى حافظ، عضو مجلس النواب، إن تخفيض أسعار تذاكر الطيران في الراحلات الداخلية لمدة شهر يبدأ من يناير الحالى حتى فبراير المقبل أمر إيجابي للغاية، مشيرًا إلى أن خفض هذه الأسعار يساعد في انتعاش السياحة الداخلية.









وأفاد "حافظ"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، بأن مبادرة "شتى في مصر" التي دشنتها وزارة السياحة للتنشيط السياحة الداخلية تعد بمثابة خطوة إيجابية لمواكبة التغيرات التي تحدث في القطاع السياحي، لافتًا إلى أن العاملين بهذا القطاع عانوا خلال الآونة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا.









وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرة سوف تحقق مكاسب طفيفة في مجال السياحة الداخلية، مما يعود بالنفع على العاملين في القطاع، مطالبًا بزيادة هذه المبادرات لتنشيط السياحة الداخلية وتعزيزها بصورة مستمرة.









وأضاف أن الدولة تضم أفضل مقاصد سياحية على مستوى العالم تتميز بجو ساحر كالمقاصد في محافظتي الأقصر وأسوان، بالإضافة للمقاصد السياحية المختلفة بمحافظتى البحر الأحمر وشرم الشيخ.









بدوره، أشاد النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بإطلاق مبادرة "شتي في مصر"، من قبل وزارة السياحة والآثار ووزارة الطيران المدني بهدف تنشيط السياحة الداخلية، قائلًا: "إطلاق هذه المبادرة يعتبر بمثابة طوق نجاة لجميع العاملين بالقطاع السياحي في تلك المرحلة".









وأكد "إدريس"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه المبادرة تأتي في ظل تراجع الراحلات السياحية الوافدة من الخارج بسبب عودة نشاط فيروس كورونا مرة أخرى، لافتًا إلى أن انتشار كورونا مرة أخرى قد أدى لضرر العديد من الدول بسبب وقف حركة الطيران مرة أخرى واتخاذ إجراءات بالغلق التام.









ونوه عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى ضرورة مساعدة المنشآت السياحية والفندقية التي تتعرض لخسائر جسيمة بسبب توقف الرحلات الخارجية ووقف الحجوزات بها، متمنيًا أن تزول هذه الغمة ويعود النشاط السياحي لرونقه مرة أخرى.