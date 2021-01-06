عصام عبدالفتاح يحسم الجدل حول توليه رئاسة لجنة الحكام بالكاف

نفى عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير في لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف، ما تردد بشأن موافقته على تولي رئاسة لجنة الحكام.





كانت أنباء ترددت حول تولي عصام عبد الفتاح منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة.





وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "غير صحيح بالمرة الأنباء التي ترددت حول قبولي تولى منصب رئيس لجنة الحكام في الجبلاية".





أضاف: "لم يتحدث معي أحد من اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بشأن تولى منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية".





وشدد على أن تركيزه ينصب في الوقت الراهن حول مهام عمله المتمحور حول شؤون الحكام في زون شمال افريقيا داخل الكاف.



