قروض ميسرة.. قومى المرأة يطلق برنامج سر الحرفة لإحياء المهن اليدوية

قالت مى محمود، مدير تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومى للمرأة، إن السبب وراء إطلاق برنامج "سر الحرفة" هو امتهان السيدات بالمحافظات البعيدة للحرف التراثية وعدم المعرفة الكافية للمجتمع المحلى بتلك الحرف.





وأضافت "مى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهدف من البرنامج هو معرفة الحرف اليدوية الصعبة، موضحة أن تلك الحرف لها تاريخ وأصل ومجهود كبير من السيدات.





وتابعت أن البرنامج يضم من ثلاث حرف أساسية، أولها الغرزة السيوى بسيوة وخرز النول وأساسه من أسوان وحرفة بأسيوط.





وأكدت أن المردود الاقتصادي للبرنامج هو معرفة المجتمع بقيمة الحرف اليدوية والسيدات ويكون لهم سوق أكبر، متابعة أن الهدف الأخير هو زيادة دخل تلك السيدات نتيجة تلك الحرف، خاصة أنها حرف مصدر دخل لهم.





وأشارت إلى أن هناك قروضا متاحة بجهاز تنمية المشروعات والبنوك لمن يريد امتهان تلك الحرف، مضيفة إلى أن السوق الأن أصبح متاح لها، مؤكدة أنه بجانب القرض الميسر سيتم التسويق والتسعير لتلك المنتجات.