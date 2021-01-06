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ثقافة

التعامل مع فيروس كورونا.. ندوة توعوية تنظمها مكتبة مصر الجديدة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:10 م
صدى البلد
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طارق موسى
تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي، عددًا من الندوات التثقيفية للوقاية من فيروس كورونا تنظمها الجمعية فى كافة منصاتها الثقافية، بهدف توعية أفراد المجتمع بمخاطر هذه الجائحة، وكيفية الحد من انتشار العدوى وأهم الأعراض المصاحبة للإصابة بهذا المرض، وأهمية إجراء الفحوص المستمرة له. 

يقول الدكتور نبيل حلمي في مستهل هذه الندوات تقام ندوة في 17 من يناير الجاري في مكتبة مصر الجديدة للطفل بعنوان " التوعية والتعامل مع فيروس كورونا"، تتناول بالشرح والتوضيح كافة المعلومات المتعلقة بكوفيد-19 والأسباب، والأعراض والتشخيص، وكيفية تطور فيروس كورونا، وماهي أهم طرق الانتقال والحماية من المرض ووسائل الحماية الشخصية ومكافحة العدوى.

وأهمية استخدام الكمامة المجهزة، والحفاظ على المسافات الآمنة، والأطعمة التي تقوي المناعة وبعض الأعراض التي قد تكون مصاحبة للإصابة، بالإضافة الى أفضل الطرق للتعامل مع الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وكيف نحمي أطفالنا من الإصابة بكورونا، وهل يمكن أن يصاب الشخص مرتين بمرض كورونا.

وأشار حلمي إلى أن الندوة سوف تناقش أيضا أحدث التطورات في مجال اللقاح ضد الوباء، وأنواع اللقاحات المتوقع  توفرها، وطرق تحسين المناعة والعلاج، مع تركيز الضوء على الموضوعات والأسئلة الشائعة بين المجتمع خلال الفترة الحالية، تقام الندوة بالتعاون مع إدارة مصر الجديدة الطبية ويقدمها الدكتورة رحاب مكاوي.
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