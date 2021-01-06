المدير الفنى للمنتخب: رياضة التجديف تشمل فئات عمرية تصل إلى 60 عاما.. فيديو

قال الدكتور سامح عبد العزيز، المدير الفنى لمنتخب التجديف، إنه لا توجد سن محددة للالتحاق برياضة التجديف، فهو يشمل أعمارا سنية مختلفة، ومن الممكن أن يبدأ من سن الـ 12 حتى 60 عاما وأكثر.









وأضاف المدير الفنى لمنتخب التجديف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن رياضة التجديف موجودة من قديم الزمان، حيث تم إنشاء الاتحاد المصرى للتجديف عام 1907، وأوضح أن هذه الرياضة حققت العديد من البطولات المحلية والعالمية على مدار تلك السنين، ومنها البطولة الإفريقية للتجديف التى أقيمت فى تونس.









من جانبها، أوضحت مرام أحمد، كابتن منتخب السيدات للتجديف، أنه حتى الآن ما زالت بطولات التجديف مستمرة ولن تتوقف، ويشارك فريق السيدات فى بطولة العالم التى تحدد موعدها خلال شهر فبراير القادم، ولذلك لم يتوقف الفريق عن التمرين.







