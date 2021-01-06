حتى منتصف 2021.. الدواء: خطة لعقد دورات تدريبية مكثفة لأكثر من 100 شركة

أعلن الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة قامت بتنظيم مجموعة برامج تدريبية لشركات الدواء المحلية التي تحتاج إلى تقديم الدعم والمشورة الفنية من أجل استيفاء متطلبات اليقظة الدوائية في الأوقات المحددة والمناسبة دون التعرض للتأخير نتيجة لعدم استيفاء متطلبات اليقظة الدوائية، وتوضيح كافة المتطلبات الواجب توافرها لضمان مأمونية الدواء فى السوق المصرى.





وأكدت الدكتورة، شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، أنه تم وضع خطة لعدة دورات تدريبية مكثفة لأكثر من 100 شركة دواء ابتداء من شهر ديسمبر الماضى وحتى منتصف العام الحالى 2021، وأن التدريب سيسمح باجتماع الشركات بشكل مباشر مع مقيمي المستندات الخاصة باليقظة الدوائية ضمن إجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلية، وأن ذلك سيساهم في التفاعل المتبادل، والإجابة على أي استفسارات، وإذالة كافة العقبات، وتوفير الدعم والمتابعة للشركات.





هذا وقد شهد أمس الثلاثاء الموافق 5/1/2021 توزيع الشهادات على متدربي الدفعة الأولى، والتي خضعت لبرنامج تدريبي مكثف على مدار أسبوعين متتاليين، بواقع يومين كل أسبوع، قام خلالها فريق إدارة اليقظة الصيدلية بتدريب ممثلي الشركات على كافة الإجراءات الواجب الالتزام باتباعها لضمان مأمونية المستحضر و سلامة المرضى.





وفي سياق متصل، يتم تدريب فرق اليقظة الصيدلية التابعة لهيئة الدواء المصرية على الارتقاء بأداء الفرق التي تقدم الخدمات المقدمة، والتأكد من التزام الشركات بتطبيق أنظمة اليقظة الصيدلية، وذلك بهدف تحسين مستوى أداء العاملين بفريق اليقظة، واكتساب مهارات التعامل مع ملفات اليقظة الدوائية، بالإضافة إلى قيام فرق اليقظة الصيدلية بإلقاء محاضرات توعوية لمقدمي الخدمة الصحية من خلال مراكز اليقظة الصيدلية بالمحافظات.



