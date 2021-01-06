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من يستوفي الشروط يمكنه إحلال سيارته.. تعرف على البنود من وزيرة التجارة والصناعة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:13 ص
الدكتورة نيفين جامع،
الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة
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هاجر إبراهيم

أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن استخدام الغاز الطبيعي يوفر للمواطن تقريبا 50% من تكلفة الوقود التقليدي، لافتة إلى أن أصحاب المصانع سيحدث لهم طفرة فى الإنتاج من أجل قدرتهم على استيفاء المتطلبات الخاصة بالمواطنين.


وأضافت "نيفين" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك برامج تمويلية يقدمها البنك المركزى لأصحاب المصانع وللمواطن الذي يرغب فى الإنضمام إلى برنامج الإحلال، متابعة أنه لن يكون هناك أولوية للحصول على السيارات، بل كل من يقوم باستيفاء الشروط المعلن عنها من قبل الوزارة.


وأشارت إلى أن أنه تم البدء فى تلقى طلبات المواطنين، موضحة أن هناك إقبالا كبيرا جدا على المعرض، كما أن الموقع الإلكترونى الخاص بالوزارة يوجد به جميع المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى إجابة 9 بنوك للرد على الاستفسارات.


وأفادت أن التقدم يتم عن طريق الموقع الإلكترونى فقط، مضيفة إلى أن هناك ستة آلاف زيارة للموقع خلال 24 ساعة منذ انطلاقه.


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