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حوادث

ضبط 15 طن لحوم فاسدة فى حملة بالقليوبية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:14 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط 15 طن مصنعات لحوم بثلاجة لحفظ المواد الغذائية دائرة قسم ثانى شبرا الخيمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء فخرالدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين يفيد ورود معلومات بوجود ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بها كميات من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الأدمى بنطاق دائرة مركز شرطة شبرا الخيمة ثان.

تم تشكيل حملة من مباحث التموين بالتنسيق مع قسم ثان شبرا وتم ضبط 15 طن لحوم ومصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى وتحرر محضر بالواقعة.

من ناحية اخرى شنت الادارة العامة لشرطة المسطحات والبيئة حملة استهدفت محلات الجزارة في بعض قرى الخانكة وشبين القناطر بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى للتأكد من بيع اللحوم ومدى الذبيح داخل المجازر الحكومية من عدمه، حيث تم تحرير 3 محاضر في الخانكه لجزراين قاموا ببيع لحوم ليس عليها أختام ما يدل على عدم وجود مصدر لهذه اللحوم حيث تم ضبط 100 كيلو لحمه.

وفى شبين القناطر تم تحرير 5 محاضر بقرى طحا وكفر طحا وكفر الشوبك لجزارين عثر بحوزتهم على لحوم ليس عليها اختام لمجازر حكوميه وتم تحرير المحاضر اللازمة.


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