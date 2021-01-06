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شاهد.. المغربية ليلى الفيلالي تطلق كليب آه يا ليالي بمشاركة التركي إيميريك

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:18 ص
صدى البلد
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محمد زاهر
أطلقت النجمة المغربية - الإسبانية - ليلى الفيلالي كليبها الجديد "آه يا ليالي" عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب".


وتشهد أغنية "آه يا ليالي" أول تعاون بين ليلي الفيلالي وكاتب كلماتها الشاعر محمد المغربي، وملحنها المتميز مهدي مزين، وهي من توزيع طارق لحجيلي ومدارة وقام بإخراج الكليب عادل سرحان وإنتاج ليلي الفيلالي.


وتدور فكرة الكليب حول مسلسل مكون من تلاث حلقات عبارة عن كليبات ذات محاور مختلفة ويشارك في بطولة الكليب الممثل التركي الشهير "إيميريك".


كما تم تصوير مشاهد الكليب بالعاصمة التركية إسطنبول على مدي يومين متتالين، حيث أشرفت ليلي الفيلالي على تنفيذ ديكورات الكليب واختيار الملابس إلى جانب الإنتاج.


على جانب آخر، تواصل ليلى الفيلالي دراسة التمثيل بأوروبا، حيث من المقرر أن تشارك في بطولة عمل درامي وسينمائي خلال الفترة المقبلة.
شاهد.. المغربية ليلى الفيلالي تطلق كليب آه يا ليالي بمشاركة التركي إيميريك
شاهد.. المغربية ليلى الفيلالي تطلق كليب آه يا ليالي بمشاركة التركي إيميريك
شاهد.. المغربية ليلى الفيلالي تطلق كليب آه يا ليالي بمشاركة التركي إيميريك
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