وزيرة الثقافة تعزف فى حفل مسجل مع كايرو ستيبس.. وتهنئ ابناء الوطن من الأقباط بعيد الميلاد المجيد

قدمت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التهنئة لأبناء الوطن من الأقباط ولجموع المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقالت ان مصر تبقى نموذجا للتسامح والتعايش ومثالا متفردا لوحدة النسيج الوطنى على مر السنين.





وبهذه المناسبة تحتفل وزارة الثقافة على قناتها باليوتيوب حيث تعرض فى التاسعة مساء الخميس 7 يناير فيلم ملح الارض من مشروعات تخرج طلاب المعهد العالى للسينما باكاديمية الفنون من اخراج بيشوي اشرف عن قصة دير الأنبا أنطونيوس ويروى القصه الحقيقيه للأب عازر أنتوني الأستاذ الجامعي الذي تخلي عن حياته في أستراليا وذهب فى رحلة للبحث عن الله والحريه وبذلك لينتهى به المطاف كراهب مسيحي قبطي يعيش في عزله علي جبل القلزم بالبحر الأحمر .



