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أخبار العالم

مديرو المستشفيات يحذرون من هول أعداد مصابي كورونا فى إسرائيل

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:17 ص
مديرو المستشفيات
مديرو المستشفيات يحذرون من هول اعداد مصابي كورونا فى إسرائيل
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سمر صالح
أصدر العديد من الأطباء تحذيرات من كارثة هول أعداد المصابين بفيروس كورونا فى إسرائيل.


ومن المقرر أن تدخل إسرائيل حالة الإغلاق الجديدة المشددة اعتبارا من منتصف ليل غد، الخميس، في محاولة لوقف الارتفاع الحاد في معدلات الإصابة بإصابات كورونا.


ويقول الدكتور "أوري جالانت"، من مستشفى "سوروكا" في بئر السبع بقلق: "لقد حطمنا الرقم القياسي للمستشفى من حيث عدد المصابين الذين يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي لدينا مقارنة بفترة الإغلاق الثاني، لا ندري إن كان هذا الفيروس قد أصبح أشد شراسة أم لأن المصابين ينتظرون طويلا في بيوتهم قبل التوجه الى المستشفيات وعندما يصلون إلينا يكونون بوضع يحتاجون معه التنفس الاصطناعي بعد إنعاشهم في غرف الطوارئ".


هذا ولا تختلف الصورة في المستشفيات الأخرى، فيقول الدكتور "تزيكي هالبيرتل"، مدير مستشفى "رامبام"، إن "الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عامًا هم أصعب حالات المرض وحتى أن لدينا شاب يبلغ من العمر 17 عامًا متصل بجهاز التنفس الاصطناعي".


وكان البروفيسور "مسعد برهوم"، مدير مستشفى نهاريا، أكثر حدة من زملائه فقال: "آسف لأني مضطر لقول ذلك، لكني اشتاق لمشاهد الموجة الثانية من المرض. كل ما كنت أتمنى ألا يحدث قد حدث لنا الآن".


ومع ذلك، لا يشارك الجميع تشاؤم مديري المستشفيات، فقد قال الدكتور "يوآف يحزكيلي"، عضو مجلس الطوارئ العامة لأزمة كورونا: "هناك ازدحام في المستشفيات، لكن عندما تنظر إلى معدلات إشغال أجنحة هذه المستشفيات لهذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، فإنك لا ترى زيادة غير عادية".
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