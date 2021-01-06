ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

المرور: عودة حركة السيارات على الطريق الساحلي الدولي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:11 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن عودة الحركة المرورية على الطريق الساحلي الدولي الرابط بين الدقهلية والإسكندرية، والرابط بين كفر الشيخ وبلطيم عقب وضوح الرؤية وانقشاع الشبورة.

وأهابت الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:
١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى .
٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٨- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجئة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة.
١٠-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عودة الحركة المرورية على طريق القطامية - العين السخنة بعد وضوح الرؤية

بعد وضوح الرؤية.. عودة حركة السيارات على طريقي بورسعيد والإسماعيلية الصحراوي

عودة حركة السيارات على طريقي الكريمات والسويس الصحراوي

بعد وضوح الرؤية.. عودة الحركة المرورية على طريق الفيوم

بعد تلاشي الشبورة.. فتح طريقي الكريمات والعلمين الصحراوي

بعد انقشاع الشبورة.. عودة الحركة على 11 طريقا رئيسيا وصحراويا

ترشيحاتنا

أحمد عيد عن تصريحات يوسف أوباما الأخيرة: "العيب على اللي بيسمح له يطلع"

فضل الصبر على الابتلاءات.. وكيف تعرف أن ابتلاءك عقاب؟

محدش ليه جنيه عند الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة وجود مستحقات مالية لرمضان صبحي

سانت إتيان يقترب من إنهاء صفقة مصطفى محمد مقابل 6 ملايين يورو

هل ارتفاع إنزيمات الكبد خطير .. وهؤلاء المرضى أكثر عرضة له

الأرصاد: الشبورة الكثيفة تستمر حتى بداية الأسبوع القادم.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ام جي MG تستعد للكشف عن سيارة كهربائية كوبيه رياضية .. صور

كم سيارة تيسلا TESLA كهربائية دخلت السعودية خلال 2020.. تعرف على العدد.. صور

لأول مرة.. ظهور صور جيب جراند شيروكي 2022 JEEP GRAND CHEROKEE الجيل الجديد