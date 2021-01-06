إصابة خمسة من أسرة واحدة في اشتباه تسمم ببني سويف

أصيبت ربة منزل و5 أطفال، اليوم الأربعاء، باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة فاسدة عدس وبطاطس بمنزلهم بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.





واستقبل قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي ربة منزل وهى"وردة.م.ت"38 سنة، و5 أطفال وهم "جنا.ع.ا" 12سنة، "أحمد.م.ر" 16 سنة، "السيد.م.ر"5 سنوات، "أسامة.ع.س" 13سنة، "شيرين.ع.س" 5 سنوات، مصابين بقيء وإسهال لتناولهم وجبة فاسدة.



