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محافظات

لعدم التزام المصلين.. إغلاق 10 مساجد في الإسماعيلية لمدة أسبوعين

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:39 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية برئاسة الشيخ مجدي بدران وكيل الوزارة ، غلق 10 مساجد على مستوي الإدارات الفرعية، وعدم السماح بفتحها لمدة أسبوعين، وذلك بسبب عدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بارتداء الكمامة والمصلى الشخصي.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية في بيان، الأربعاء، على جميع رواد المساجد بالالتزام بارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة التباعد الاجتماعي لتجنب غلق المساجد الغير ملتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، مشددا ان فطاعة الله لا تنال بمعصيته في أذى الخلق.

واضاف وكيل الأوقاف:" أكدنا مرارا وسنظل نؤكد أنه من كان يحب بيوت الله عز وجل، فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية، وذلك مع محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها للتحقيق والمحاسبة". 

من جهته، أضاف الشيخ السيد عطية مدير المتابعة بالمديرية أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تتابع الإجراءات الاحترازية على مستوى مساجد المحافظة حيث تم التأكيد على تواجد إمام المسجد والعاملين بالمسجد كذلك وجود مفتش لمتابعة الإجراءات الاحترازية.

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