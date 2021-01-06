رئيس "الوطنية للإعلام" يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

تقدم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية،بمناسبة عيد الميلاد المجيد.





وأعرب زين عن أمنيته بدوام الصحة والتوفيق للبابا تواضروس الثاني في كل خطواته التي تؤكد وتعزز روح المحبة والتسامح بين نسيج الأمة مسلميها وأقباطها.



