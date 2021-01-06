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تحيا مصر: توفير لقاح كورونا لأكثر من 5 ملايين مواطن من الفئات الأولى بالرعاية..فيديو

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:41 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر:إن الصندوق  أطلق مبادرة فى مارس الماضى للمشاركة بقوة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، من خلال رعاية أطقم الطبية ورعاية المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجًا من خلال توفير  الغذاء والكساء والاغطية، لافتًا إلى انه تم اطلاق اكبر قافلة انسانية تدعم الأسرة المصرية.

وأضاف، فى لقاء عبر زووم ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " ام بي سي مصر"، أنه تم اطلاق مبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير لقاح فيروس كورونا للأسر غير القادرة والاطفال غير القادرين على الحصول على هذا اللقاح، وسيتم تحمل تكلفة حصول الأسر الاولى بالرعاية وحصولهم على اللقاح، منوهًا أنه سيتم الحصول على اللقاح من خلال استقبال طلبات المواطنين.

وأكد أن الحصول على اللقاح غير اجبارى ولكن من خلال التسجيل وتقديم الطلبات، مشيرًا إلى أن هناك مليون و600 أسرة يتم رعايتها بمعنى أنه من المتوقع أن يتم رعاية 5 ملايين شخص وفقًا لمتوسط أعداد الأسر، ولا يوجد سقف محدد للدعم، مؤكدًا أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة والتضامن لتوصيل اللقاح للأسر الأولى بالرعاية والفئات المستحقة.

وتابع نقوم بدور توعوى فى  المحافظات والمناطق النائية لتوضيح أهمية تناول لقاح فيروس كورونا، مضيفًا أن اللقاح سيكون مجانيا لغير القادرين والفئات المستحقة فقط، مشيرًا إلى أنه يتم العمل والتنسيق مع الجمعيات الاهلية لرصد القرى والأسرى المستحقة والأشد فقرًا لكى نرعى الأسر الأولى بالرعاية.
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