حاول عبور نفق الشهيد.. ضبط شخص بحوزته 10 طرب حشيش

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.. وإحكام الرقابة على كافة المنافذ.





إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.. من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ.





تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط (عدد 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام) بحوزة (شخص، مقيم بمحافظة جنوب سيناء) حال محاولته عبور نفق الشهيد أحمد حمدى مستقلًا إحدى الأتوبيسات، وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.