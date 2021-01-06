ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رسالة لـ60 دولة.. وزير الدفاع الإيراني يؤكد تورط إسرائيل في اغتيال فخري زاده

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:40 م
العالم النووي الإيراني
العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده
Advertisements
سمر صالح
أكد وزير الدفاع الإيراني "أمير حاتمي"، في رسالة لوزراء دفاع أكثر من 60 دولة حول العالم، أن هناك أدلة دامغة حول تورط إسرائيل في اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.


وقال حاتمي في الرسالة: "هناك أدلة دامغة على تورط الكيان الصهيوني في هذا الاغتيال"، دون أن يذكر تفاصيل.


ودعا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، المجتمع الدولي إلى "إدانة هذا العمل غير القانوني والإجرامي وغير الإنساني".


واعتبر أن "تجاهل هذه الجريمة يؤدي إلى تكرارها وانعدام الأمن في العالم"، وشدد على أن إيران تحتفظ بحق الرد عليها.


وكان فخري زاده قد اغتيل في هجوم استهدف موكبه في نوفمبر، وعلى الفور اتهمت إيران كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسئولية عن اغتياله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إيران تهدد بتقويض عمل مفتشي وكالة الطاقة الذرية بعد اغتيال العالم النووي

بعد اغتيال محسن فخري زادة.. متظاهرون إيرانيون يحرقون صور ترامب.. فيديو

كانت على علم بمحاولة اغتياله.. مسؤول إيراني يحمل طهران مسؤولية مقتل العالم فخري زاده

أدلة على تورط إسرائيل في اغتيال فخري زادة.. دبلوماسي يكشف تفاصيل جديدة

إيران تكشف عن أدلة جديدة تورط إسرائيل في اغتيال العالم فخري زاده

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد نجوى فؤاد.. تزوجت 12 مرة والأولى كانت قاصرًا

في عيد ميلاد نجوى فؤاد.. قصة ضربها من حرس الرئيس جمال عبد الناصر

16 قتيلا ومصابا.. تفاصيل انقلاب حافلة المعتمرين المصريين في السعودية

إيران تكشف عن أدلة جديدة تورط إسرائيل في اغتيال العالم فخري زاده

الفضائيون قادمون.. عالم في هارفارد يؤكد بالأدلة زيارتهم سابقًا وعودتهم قريبًا

شيحة: باهر المحمدي مهدد بالاعتزال.. والإسماعيلي رفض الشيخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل ما تريد معرفته عن موديلات سيارات معرض الإحلال وطريقة التقديم والشروط.. صور

بعد تصدرها التريند.. شاهد أبرز إطلالات فيفي عبده المثيرة للجدل

بعد انفصالهما رسميا.. 10 صور رومانسية لـ كيم كارداشيان وكاني ويست