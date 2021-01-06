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حوادث

الداخلية تضبط مصنعا غير مرخص للكمامات بالدقهلية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:57 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجح أجهزة الأمن في ضبط مصنع غير مرخص بالدقهلية لإنتاج الكمامات الطبية.

فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن الدقهلية قيام ( مالك مكتب لبيع المستلزمات الطبية – مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس) بإدارة مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات بأحد المنازل كائن بإحدى قرى دائرة مركز شرطة الستامونى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وضبط مالكه وبحوزته داخل المصنع (عدد 400 ألف كمامة معدة للبيع ، عدد 2 ماكينة لتصنيع الكمامات، عدد 65 بكرة رول تستخدم فى إنتاج الكمامات زنة الواحدة 15كيلو جرام، عدد 8850 كرتونة فارغة معدة لتعبئتها بالكمامات ) .. وبمواجهة مالك المصنع إعترف بنشاطه غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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