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برلمان

برلماني:الإصلاحات الاقتصادية المُنفذة في مصر نجحت في استيعاب تداعيات أزمة كورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:56 م
النائب ممدوح عمارة
النائب ممدوح عمارة عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب
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القسم السياسي
ثمن النائب ممدوح عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قرار البنك المركزي بشأن حدوث زيادة فى النمو الاقتصادي المصري خلال العامين المقبلين، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري واصل تقدمه فى  حصد شهادات الثقة الدولية، واحدة تلو الأخرى، في أسبوع غلبت عليه الإرشادات بالإصلاحات الاقتصادية المُنفذة في مصر، والتي نجحت في استيعاب تداعيات أزمة فيروس كورونا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والاجتماعي.

وأشار " عمارة" فى تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن الدولة المصرية ما زالت تسعي جاهدة مع الأخذ فى اعتبارها ، كيفية التعامل فى ظل أزمة “كورونا” ، وكذا الموازنة بين حماية المواطن واستمرار النشاط الاقتصادي، والذي انعكس دوره على اهتمام الحكومة بملف الحماية الإجتماعية وخلق فرص للعمل. 

وتابع حديثه :"  كورونا جاءت لتجعل الدولة تعيد النظر ومخططاتها، إلى جانب السعي فى تغيير الإستراتيجية، خاصة أن مصر تمتلك اقتصادًا متنوعًا على أعلي درجة، الأمر الذي جعلها تنمو و بشكل غير مسبوق، مقارنة بدول العالم الأخرى فى ظل الظروف الحالية التي تشهدها دول العالم. 

ولفت إلى أهمية الدور الذي تلعبه وزارة التضامن، وذلك من خلال تقديمها العديد من المشروعات التي أفادت المرأة المعيلة،والشباب الذي تعطل بسبب جائحة كورونا ، الى جانب الاهتمام بكافة الفئات التي تضررت نتيجة الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن مظلة الحماية الاجتماعية في مصر والتي تشمل برنامج تكافل و كرامة للتحويلات النقدية ، سجلت زيادة كبيرة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا. 

جاء ذلك بعد أن توقعت مجموعة البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.7% خلال العام الجاري 2021، على أن يقفز خلال عام 2022 إلى 5.8%.

وكان صندوق النقد والبنك الدوليان اتفقا بشأن انفراد مصر بتحقيق معدل نمو إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المالي الحالي 2020، والتي كشف التقرير الحالي عن تسجيلها 3.6%.

ولفت البنك إلى أن حوالي 9% من الأسر المصرية تستفيد من البرامج الوطنية للتحويلات النقدية مثل "تكافل" و"كرامة"، موضحا توسع مظلة الحماية الاجتماعية منذ تفشي الجائحة.

ويُرجح البنك، في تقريره في عدد يناير عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، بأن يسير التعافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوتيرة متواضعة إلى 2.1% في عام 2021، مما يعكس الضرر الدائم الناجم عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط.

وأوضح التقرير أن التعافي يتوقف على احتواء الجائحة، واستقرار أسعار النفط، وعدم تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددا، وافتراض توزيع لقاح لفيروس كورونا في النصف الثاني من العام.

وأضاف التقرير أنه بحلول عام 2022، وبعد عامين من التعافي المتوقع، فإن الناتج سيظل منخفضا نحو 8% عن الناتج المتوقع قبل تفشي الجائحة، مع تأثر البلدان المستوردة للنفط على نحو أكبر من البلدان المصدرة.

وفيما بين البلدان المصدرة للنفط، من المتوقع أن يتعافى النمو إلى 1.8% في العام الجاري، بدعم من عودة الطلب على النفط إلى الوضع الطبيعي والتخفيف المقرر لخفض إنتاج النفط في بلدان أوبك+ والدعم على صعيد السياسات والتخفيف التدريجي للقيود المحلية المرتبطة بالجائحة.
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