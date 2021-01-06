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أخبار العالم

الجيش اللبناني يعلن خرق زورق حربي إسرائيلي المياه الإقليمية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:54 م
الجيش اللبناني يعلن
الجيش اللبناني يعلن خرق زورق حربي إسرائيلي للمياه الإقليمية
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سمر صالح
أصدر الجيش اللبناني اليوم الأربعاء بيانا حول خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 333 مترًا، حيث أقدم عناصر الزورق على إلقاء قنبلة صوتية فوق البقعة البحرية المذكورة.

وقال الجيش اللبناني أنه يتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. 

وفي سياق منفصل هدمت جرافات وآليات الاحتلال منزلا مأهولا بمدينة اللد، بحجة البناء دون ترخيص. 

وتعود ملكية المنزل للمواطن عبد الله زيتون؛ وتجمهر عدد من الأهالي في المكان إذ أعربوا عن استنكارهم وغضبهم إزاء تواصل سياسة الهدم والتضييق الممنهجة بحقهم. 

وشهدت اللد، مؤخرًا حراكًا شعبيًا ضد جرائم هدم المنازل وأوامر الإخلاء الصادرة بحق عشرات العائلات العربية بذريعة البناء دون ترخيص. 

يشار إلى أن بلدات فلسطينية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في الطيرة واللد وكفر قاسم في الآونة الأخيرة، ومساكن العراقيب التي هُدمت للمرة 181 على التوالي وغيرها في منطقة النقب.
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