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هل تعديل السيارات إلى الغاز يُخرجها من الضمان؟ جهاز تنمية المشروعات يجيب.. فيديو

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:04 م
صدى البلد
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آيات أحمد
أكد رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، أن تحويل السيارة للعمل بنظام الغاز يمثل إضافة للسيارة، لأنه يساعد على تأهيلها للعمل بالنظام المزدوج البنزين والغاز، لافتًا إلى أن الجهاز أنفق ما يقرب من252 مليون جنيه في تحويل السيارات للعمل بالغاز والبنزين.


وقال رأفت عباس، فى لقاء عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، إن الجهاز بدأ المبادرة منذ عدة سنوات لتحويل السيارات للعمل بالغاز، حتى وصلنا حتى الآن إلى تحويل ما يقرب من 47 ألف سيارة أجرة وملاكى للعمل بالغاز.


وأضاف أن تعديل السيارات وإضافة خط الغاز لكى تعمل بالنظام المزدوج لا يخرج كل السيارات من الضمان، حيث إن هناك مرونة من بعض التوكيلات الموجودة بالأسواق.


وأوضح أن سائقى السيارات يعرفون مدى فعالية عملية التحويل، مشيرًا إلى أن متر الغاز الطبيعى سعره 3.5 جنيه بينما لتر البنزين 7.5 جنيه، مؤكدًا أن عمل السيارة بالغاز يوفر كثيرا لصاحبها.


وأشار إلى أن متر الغاز يكافئ لتر البنزين فى القدرة، لافتا إلى أن 14% من العربات فى السوق المصرية تعمل على النظام المزدوج وهو البنزين والغاز، لافتا إلى أن عمل السيارة بالغاز يرفع من كفاءة السيارة.
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