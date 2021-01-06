إطلالة جريئة.. مريم أوزرلي تستعيد ذكريات رحلتها في إيطاليا

جدير بالذكر أن الفنانة التركية مريم أوزرلي، التي ولدت في ألمانيا عام 1983، إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم حريم السلطان، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني.