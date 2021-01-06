ضبط 770 كيلو برجر وسجق وكفتة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في بركة السبع

شنت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة المنوفية بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري والتموين بشن حملة تفتيشية على الأسواق والثلاجات والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية بمركز بركة السبع، وتم ضبط 771,5 كجم لحوم معدة للفرم وغير صالحة للاستخدام الآدمي لتصنيعها وطرحها بالأسواق، وذلك بأحد مصانع اللحوم المجمدة المتخصصة في صناعة "البرجر، الكفتة، السجق" ببركة السبع، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحريز الكميات المضبوطة ومصادرتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم حيال المخالفين.









وأوضح بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بضرورة تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.









في سياق متصل، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بشن حملات تموينية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير 106 محاضر تموينية تنوعت بين 50 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و56 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.







