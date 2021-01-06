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حوادث

بأمر القضاء.. الترخيص لشركة بمزاولة نشاط السياحة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:14 م
صدى البلد
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محمد زهير
أيدت المحكمة الإدارية العليا ، الحكم الصادر من الدرجة الاولى والمتضمن منح شركة سياحة الترخيص بمزاولة نشاط السياحة فقرة أ ، ورفضت المحكمة طعن وزارة السياحة علي الحكم الأول الذي طالبت فيه بإلغاء الحكم ورفض الدعوى .  

وثبت أن وزير السياحة ، وافق علي الطلب المقدم من شركة لإصدار ترخيص شركة سياحة عامة فئة (أ) مع البدء في إجراءات التأسيس ، وتبعا لذلك قامت بزيادة رأسمالها إلي 2 مليون جنيه ، وإيداع تأمين مالي ٢٠٠ ألف جنيه ، إلا أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تصدر لها الترخيص المطلوب برغم استيفائها لكافة الاشتراطات التي تطلبها المشرع .

علي سند من أنها لم تتقدم بأية مستندات تثبت جديتها في الحصول علي الترخيص المطلوب بعد حصولها علي موافقة وزير السياحة عام ٢٠٠٩ علي الترخيص ، إلا أن هذا الإدعاء ليس صحيحًا ، لأن شركة السياحة قدمت أمام محكمة أول درجة العديد من المستندات التي تقطع بيقين في استيفائها لكافة شروط الترخيص المطلوب الترخيص به طبقا لأحكام القوانين .

وثبت توجيه الشركة للعديد من الإنذارات علي يد محضر إلي الإدارات المختصة بوزارة السياحة لحثها علي قبول المستندات المستخرجة منها بناء علي كتاب الموافقة عن السير في إجراءات التأسيس للشركة مما يكون امتناعها عن السير في إجراءات الترخيص للشركة يشكل قرارا إداريا سلبيا وبذلك يضحي السبب الذي استندت إليه وزارة السياحة في رفض منح الشركة للترخيص المطلوب غير قائم علي سنده من الواقع والقانون ويجب إلغاؤه .
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