بأمر القضاء.. الترخيص لشركة بمزاولة نشاط السياحة

أيدت المحكمة الإدارية العليا ، الحكم الصادر من الدرجة الاولى والمتضمن منح شركة سياحة الترخيص بمزاولة نشاط السياحة فقرة أ ، ورفضت المحكمة طعن وزارة السياحة علي الحكم الأول الذي طالبت فيه بإلغاء الحكم ورفض الدعوى .





وثبت أن وزير السياحة ، وافق علي الطلب المقدم من شركة لإصدار ترخيص شركة سياحة عامة فئة (أ) مع البدء في إجراءات التأسيس ، وتبعا لذلك قامت بزيادة رأسمالها إلي 2 مليون جنيه ، وإيداع تأمين مالي ٢٠٠ ألف جنيه ، إلا أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تصدر لها الترخيص المطلوب برغم استيفائها لكافة الاشتراطات التي تطلبها المشرع .





علي سند من أنها لم تتقدم بأية مستندات تثبت جديتها في الحصول علي الترخيص المطلوب بعد حصولها علي موافقة وزير السياحة عام ٢٠٠٩ علي الترخيص ، إلا أن هذا الإدعاء ليس صحيحًا ، لأن شركة السياحة قدمت أمام محكمة أول درجة العديد من المستندات التي تقطع بيقين في استيفائها لكافة شروط الترخيص المطلوب الترخيص به طبقا لأحكام القوانين .



