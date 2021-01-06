محافظ الفيوم يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

يتقدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بأسمى آيات التهاني لأقباط مصر عامة، وأقباط محافظة الفيوم بصفة خاصة، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.





وقال محافظ الفيوم: "الأخوة الأقباط أبناء الوطن، أتقدم اليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، أعاده الله علينا بالخير والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".





وأضاف المحافظ في كلمته؛ "أدعو أبناء وبنات المحافظة لبذل المزيد من الجهد في العمل، والتحلي بالصبر والإيمان من أجل تحقيق التنمية الشاملة، ورفعة بلدنا الغالية مصر".





وفي النهاية، أكد المحافظ على أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والإستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر، مشيرًا أن المصريين دائمًا ما يقدمون دروسًا فى ثقافة التعايش وحب الوطن، وهذا ما رسخ الوحدة الوطنية بين صفوف هذا الشعب وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها.





من جانب اخر تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددًا من الشوارع والميادين لمتابعة التزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، فضلًا عن التأكد من التزام المواطنين بالقرارات التى أقرتها الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الجولة شملت شارعي السنترال ومصطفى باشا، وميداني الحواتم والشيخ حسن، ومناطق السلخانه، ومنشية البكرى، ومنطقة المشتل، والبارودية، وكيمان فارس، وحى الجامعة، وكوبري مرزبان، والشيخ سالم، والفوال، لافتًا إلى أن المحافظ وجه بتشميع وغلق مطعمين بميدان الشيخ حسن، ومقهى بمنطقة الفوال، و"كافية" بحى الجامعة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والقرارات الوزارية، فضلًا عن غلق"سايبر نت" امام موقف بنى سويف، يعمل بدون الالتزام بالاجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات، ويوجد به عدد كبير من الشباب بداخله، ما يُهدد بانتشار العدوى ويجعلهم عُرضة للإصابة.

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وجه محافظ الفيوم بعمل كمين أمنى بميدان الشيخ حسن، لمتابعة المركبات وسيارات الأجرة للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، مشددًا على عدد من الإجراءات والخطوات الواجب مراعاتها والالتزام التام بكافة الأساليب الوقائية وتطبيق القوانين والقرارات على المخالفين، وتطبيق غرامة فورية "50 جنيها " حيال عدم الالتزام بارتداء الكمامات.

كما إلتقى المحافظ بعدد من المواطنين وناشدهم بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التى تؤكد على الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدًا على أن النجاح فى مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، والإلتزام بالإجراءات الوقائية فى كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص.

