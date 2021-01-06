محافظ الفيوم يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

يتقدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بأسمى آيات التهاني لأقباط مصر عامة، وأقباط محافظة الفيوم بصفة خاصة، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
وقال محافظ الفيوم: "الأخوة الأقباط أبناء الوطن، أتقدم اليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، أعاده الله علينا بالخير والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".
وأضاف المحافظ في كلمته؛ "أدعو أبناء وبنات المحافظة لبذل المزيد من الجهد في العمل، والتحلي بالصبر والإيمان من أجل تحقيق التنمية الشاملة، ورفعة بلدنا الغالية مصر".
وفي النهاية، أكد المحافظ على أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والإستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر، مشيرًا أن المصريين دائمًا ما يقدمون دروسًا فى ثقافة التعايش وحب الوطن، وهذا ما رسخ الوحدة الوطنية بين صفوف هذا الشعب وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها.
من جانب اخر تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددًا من الشوارع والميادين لمتابعة التزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، فضلًا عن التأكد من التزام المواطنين بالقرارات التى أقرتها الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الجولة شملت شارعي السنترال ومصطفى باشا، وميداني الحواتم والشيخ حسن، ومناطق السلخانه، ومنشية البكرى، ومنطقة المشتل، والبارودية، وكيمان فارس، وحى الجامعة، وكوبري مرزبان، والشيخ سالم، والفوال، لافتًا إلى أن المحافظ وجه بتشميع وغلق مطعمين بميدان الشيخ حسن، ومقهى بمنطقة الفوال، و"كافية" بحى الجامعة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والقرارات الوزارية، فضلًا عن غلق"سايبر نت" امام موقف بنى سويف، يعمل بدون الالتزام بالاجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات، ويوجد به عدد كبير من الشباب بداخله، ما يُهدد بانتشار العدوى ويجعلهم عُرضة للإصابة.
وجه محافظ الفيوم بعمل كمين أمنى بميدان الشيخ حسن، لمتابعة المركبات وسيارات الأجرة للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، مشددًا على عدد من الإجراءات والخطوات الواجب مراعاتها والالتزام التام بكافة الأساليب الوقائية وتطبيق القوانين والقرارات على المخالفين، وتطبيق غرامة فورية "50 جنيها " حيال عدم الالتزام بارتداء الكمامات.
كما إلتقى المحافظ بعدد من المواطنين وناشدهم بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التى تؤكد على الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدًا على أن النجاح فى مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، والإلتزام بالإجراءات الوقائية فى كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص.