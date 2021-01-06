وزير التموين ومحافظ بورسعيد يفتتحان المرحلة الثانية من مصنع إنتاج الزيوت

كما تفقد الوزير مصنع شركة بورسعيد للتصنيع الغذائي ومنتجات الألبان "ريادة"، مطلعا على خطوط الإنتاج وحجم الإنتاج بالمصنعين، وما يجرى ضخه منه بالسوق المحلي، وخطط التطوير المستقبلية.

بينما تأسست "ريادة" منذ عام 2005، وهي شركة مساهمة مصرية وتعمل بالسوق المحلي، ومتخصصة في إنتاج وتوزيع الجبن وتمتلك 3 علامات تجارية خاصة بالسوق المحلى والتصدير.

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كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،وصل محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، لتفقد عدد من المنشآت والمشروعات التموينية وافتتاح المركز التمويني التكنولوجي المطور بمدينة بورفؤاد.





واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير التموين، فور وصوله لديوان عام المحافظة لعقد اجتماع بحضور دكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة امل عصفور عضو مجلس النواب واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، لمناقشة عدد من القضايا والملفات ومن بينها: حماية المستهلك، والمراكز التموينية المتطورة، والأسواق الحضارية التي تشهدها المحافظة.



