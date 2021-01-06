وزير التموين ومحافظ بورسعيد يفتتحان المرحلة الثانية من مصنع إنتاج الزيوت

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية من مصنع الشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية لإنتاج وتعبئة الزيوت، والتي تختص بمرحلة استخلاص الزيت الخام بطاقة إنتاجية 1000 طن في اليوم.
كما تفقد الوزير مصنع شركة بورسعيد للتصنيع الغذائي ومنتجات الألبان "ريادة"، مطلعا على خطوط الإنتاج وحجم الإنتاج بالمصنعين، وما يجرى ضخه منه بالسوق المحلي، وخطط التطوير المستقبلية.
يشار إلى أن مصنع إنتاج الزيوت التابع للشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية يتم تنفيذها على 3 مراحل، المرحلة الأولى على مساحة 14500 متر مربع، والمرحلة الثانية على مساحة 8000 متر مربع، والمرحلة الثالثة على مساحة 5500 متر مربع، ويستوعب 500 عامل، وبتكلفة استثمارية تفوق 500 مليون جنيه.
بينما تأسست "ريادة" منذ عام 2005، وهي شركة مساهمة مصرية وتعمل بالسوق المحلي، ومتخصصة في إنتاج وتوزيع الجبن وتمتلك 3 علامات تجارية خاصة بالسوق المحلى والتصدير.
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كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،وصل محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، لتفقد عدد من المنشآت والمشروعات التموينية وافتتاح المركز التمويني التكنولوجي المطور بمدينة بورفؤاد.
واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير التموين، فور وصوله لديوان عام المحافظة لعقد اجتماع بحضور دكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة امل عصفور عضو مجلس النواب واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، لمناقشة عدد من القضايا والملفات ومن بينها: حماية المستهلك، والمراكز التموينية المتطورة، والأسواق الحضارية التي تشهدها المحافظة.
ومن المنتظر، أن يتفقد وزير التموين ومحافظ بورسعيد، مجمع الأسواق الحضاري الجديد "بازار بورسعيد"، والشركة العامة لتجارة الجملة، ومصنع لإنتاج الزيوت وأخر لمنتجات الألبان، وافتتاح المركز التمويني المطور بمدينة بورسعيد، وتفقد سوق بورفؤاد الحضاري الجديد.