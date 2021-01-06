النيابة الإدارية تكشف عن عضواتها المشاركات في تمثيلها أمام التأديبية العليا

أعلنت النيابة الإدارية أنه خلال الأسبوع الجاري - شارك عدد من عضوات النيابة الإدارية، بالحضور وتمثيل النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحافظات مصر المختلفة.

وقالت النيابة أن عضواتها المشاركات في الادعاء المدني شملت كلٍ من المستشارة الدكتورة وفية علي العطيفي - أمام المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا والمستشارة حنان طلعت أبوالعز- أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها والمستشارة شريهان رجب محمد -أمام المحكمة التأديبية للتعليم والمستشارة سهيلة محمد سعيد مراد- أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية.





وأوضحت النيابة أن هذا القرار يأت يمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية واستمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة في مباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة.





وأضاف المستشار محمد سمير أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام،حيث نص قانون النيابة الإدارية رقم١١٧ لسنة ١٩٥٨ في مادته الرابعة على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية"





كما نص قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته في مادته التاسعة على أن " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية"