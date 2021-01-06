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فن

عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة جديدة.. وشاعر يوضح الحقيقة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:27 م
صدى البلد
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منار نور
أثار الهضبة عمرو دياب جدلا كبيرا بعد انتشار صورة له مع إحدى الفتيات، خاصة بعد انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني. 


ونشر الشاعر خالد تاج الدين صورة للهضبة عمرو دياب بصحبة إحدى الفتيات، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: "حلوة البدايات"، حيث أثار هذا التعليق الكثير من التساؤلات.


كان عمرو دياب، طرح أغنيات ألبومه على التوالي، حيث طرح حتى الآن أغنيات هي، فاكرني يا حب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، وعايز أعمل زيك وشكرا.


وكان النجم عمرو دياب حرص على قضاء إجازة العام الجديد فى دبي بالإمارات العربية، بصحبة عدد من أصدقائه، منهم عمرو منسى، المستشار التنفيذي لمهرجان الجونة، وظهر بالعديد من الصور معهم أو بمفرده، وكان آخر الصور ما نشرها منسى عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقًا عليها: "مع الكبار في دبي".


كما تقابل الهضبة فى دبى مع النجم اللبنانى راغب علامة، ونشر كل منهما صورة جمعتهما عكست المحبة والصداقة بينهما، حيث نشر الهضبة عبر حسابه على "إنستجرام" الصورة معلقا: "دائمًا ما أكون سعيدًا حينما أقابلك"، وفور نشر الهضبة للصورة انهالت عليه التعليقات من قبل متابعيه.

حلوة البدايات 😅

تم النشر بواسطة ‏‎Khaled Tag Eldeen‎‏ في الثلاثاء، ٥ يناير ٢٠٢١
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