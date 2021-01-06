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اقتصاد

لماذا تم تثبيت أسعار المواد البترولية للمرة الثالثة على التوالي؟

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:51 م
صدى البلد
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آية الجارحي

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي تثبيت الأسعار الحالية للوقود وذلك حتى نهاية شهر مارس المقبل.


وكشفت اللجنة عن أسباب تثبيت أسعار المواد البترولية، موضحة أن القرار جاء حفاظا على استقرار الأسعار في السوق المحلي في ظل الظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

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وتم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة عند 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، كما استقر سعر لتر السولار عند و6.75 جنيه، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 3900جنيه.


قال حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية في اتحاد الغرف التجارية، إن أسعار المواد البترولية في مصر يتم تحديدها وفقا لثلاث محددات رئيسية. 


وأضاف حسام عرفات، في تصريحات لـ"صـدى البلد"، أن المحدد الأول هو السعر العالمي للزيت ومشتقاته، بالإضافة إلى أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية "الجنيه المصري" وهو المحدد الثاني.


وعن المحدد الثالث قال رئيس شعبة المواد البترولية، المحدد الثالث لسعر المواد البترولية هو المصروفات المباشرة وغير المباشرة داخل البلاد.


وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها.

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